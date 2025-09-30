俳優の村田充が30日までに、自身のインスタグラムを更新。2021年12月に急逝した元妻・神田沙也加さん（享年35）から引き取った愛犬ブルーザー君が9歳の誕生日を迎えたことを報告した。とろんとした瞳で村田を見つめるブルーザー君の写真とともに「なにこの表情？ま、いっか。9歳おめでとう。」とつづった。



ロングコートチワワのブルーザー君は、村田と婚姻中に沙也加さんの主演ミュージカル「キューティブロンド」で、ヒロインの飼い犬役で出演し、そのまま引き取られた。娘のミュージカルを観劇した父の神田正輝が、楽屋でブルーザー君を抱っこする写真を、沙也加さんが自身のブログでアップ。「さっそくJIJI写真撮れたね、パパ。（笑）」と神田と沙也加さん、そしてブルーザー君が仲良かった様子を披露していた。



また6年前の19年9月には沙也加さん自身も「3歳のお誕生日おめでとう！ママはブルのことが大好きだよ いつも可愛く素直でいてくれて、助けてくれて本当にありがとう。これからもずっと一緒だよ」とパジャマ姿で寝転がり、腕の中で眠るブルーザー君との写真をインスタグラムにアップし、愛犬の誕生日を祝っていた。



沙也加さんの死後、ブルーザー君の飼育が心配されていたが、村田が引き取り、いまも大事に飼っている。ブルーザー君の写真をたびたびインスタにアップしており、今回は誕生日ということもあり連日の近影アップ。フォロワーからも「村田さん、ありがとうございます」「大事に育ててもらってるんだね」「さやちゃんも喜んでいるね」と感謝の声があがっていた。



