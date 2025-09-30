『あんぱん』特別編 高橋文哉「なるほど！」 “健ちゃんらしい”プロポーズ
NHKの連続テレビ小説『あんぱん』の特別編が、9月29日から10月2日までの4夜連続で放送中。今回は「健ちゃんのプロポーズ」に出演した辛島健太郎役・高橋文哉がコメントを寄せた。
【写真】本編シーンの別カット
特別編は全4回。第1回は高橋文哉演じる辛島健太郎のプロポーズ秘話、第2回は原菜乃華演じるメイコの初舞台、第3回は大森元貴が演じるいせたくやのスランプ、第4回は古川琴音演じる中尾星子の決意と、それぞれのキャラクターに焦点を当てる物語が展開される。また、座談会では主演の今田美桜と『ばけばけ』主演の高石あかりの対談や、北村匠海ら共演者が撮影の裏話や思い出を語る。
■コメント
「あんぱん」特別編で「健ちゃんのプロポーズ」を描いていただくことを聞いたときはすごくうれしかったです！本編でメイコと健太郎が結婚したときにたくさんの方から反響をいただいて、自分もどうやってプロポーズしたんだろう、健太郎がどんな言葉で愛を伝えたのかなどを考えながら演じていたのですが、今回特別編でプロポーズを描いていただき「なるほど！」と思いました。すごく健太郎らしく、バタバタでおっちょこちょいなのですが、素直で真っ直ぐで、メイコのことを一番に思いながら過ごしていたんだなと感じることができる特別編になってると思います！健太郎を皆さんに愛していただいたお陰で実現した特別編だと思っているので、とても感謝しています。是非、楽しんでご覧ください！！
