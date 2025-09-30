実家に帰るママを『引き止めて』と愛犬にお願いしたら…？あまりにも健気な行動に驚きと称賛の声が集まっています。話題の投稿は、記事執筆時点で8.2万回再生を突破し「めっちゃ可愛い♡」「賢いなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：妻が実家に帰ってしまうので、犬に『寂しいから引き止めて』とお願いした結果…あまりにも健気な『尊い行動』】

愛犬に「引き止めて」とお願いしたら…？

Instagramアカウント「tomo.tail」の投稿主さんの愛犬は、ボーダーコリーの「テール」ちゃん。とある日のこと、実家に帰省するママを『引き止めて』と投稿主さんがテールちゃんにお願いしてみたといいます。

すると、ちゃんと言葉を理解したかのようにママの顔をジッと見つめたかと思うと、おもむろにジャンプ…！まるで「行かないで！」と言っているかのような行動を取ったといいます。

尻尾を振りながら飛びつくテールちゃんを見た投稿主さんは『一緒に行くって』と、愛犬の気持ちを代弁したそう。大好きなママと離れるのは寂しいに決まってますよね。

健気な行動に感動

さらに『一緒にお留守番しとこ？』と話しかけるも、テールちゃんはママの足にスリスリ…！行ってほしくない気持ちが伝わる健気でいじらしい姿には胸が詰まります。

投稿主さんの言葉を理解し、さらに自分の思いまで表現するテールちゃん。その賢さと愛おしさは多くの人の心をほんわか温かくしたのでした…！

この投稿には「ほんとカワイイなぁ」「引き止めるなんて賢すぎ」などのコメントが寄せられました。実は新婚ほやほやの投稿主さん。「おめでとう！」と祝福の声も多く届けられました。

大好きなご主人様にべったり♡

別投稿には、投稿主さんが大好き！なテールちゃんの姿が紹介されています。まだまだ暑い日が続くため、テールちゃんにひんやりマットを用意した投稿主さん。なかなか座りたがらないテールちゃんをマットまで誘導し『ここで休んでて』と声をかけ離れたといいますが…！？

投稿主さんがその場を離れた瞬間、すぐに立ち上がり後を追いかけるテールちゃん。すぐにくっついてくる姿は「わたしの場所はココ！」と言っているかのよう。愛犬にこんなに想われるなんてとっても幸せ者ですね♡

Instagramアカウント「tomo.tail」には、テールちゃんとご家族の微笑ましい日常が紹介されています。自然と笑顔になる温かな光景をぜひご覧ください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tomo.tail」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております