ママさんが出張から帰って来るので、駅までお迎えに来た大型犬。キョロキョロして必死に探しているうちに、ママさんを発見して…？再会を喜ぶ姿が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3万3000回再生を突破。「可愛すぎる」「すごく嬉しそう」といった声が寄せられています。

【動画：出張帰りのママを『駅まで大型犬とお迎えに行った』結果→見つけた瞬間に…感動的な『再会の反応』】

ママさんのお迎えに来た大型犬

Instagramアカウント「labrador_leon_tamani_boo」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「レオン」くんが、出張帰りのママさんを駅までお迎えに行った時の様子です。駅前で待機している間、レオンくんはずっとママさんを探してキョロキョロしていたそう。

そして先にママさんを発見したパパさんが「来た！」と教えると、「えっ？どこ？こっちなの？」と困惑しながら歩き出し、パパさんに誘導されて出入口へトコトコ…。まだママさんを見つけられていないのに、早く会いたくて急いでいる姿がなんとも健気です。

嬉しさが伝わる再会の様子

途中でママさんを発見し、「いた！急げっ急げっ」としっぽを振りながら足を速めるレオンくん。ついにママさんを目の前にすると、すぐにピタッと寄り添いに行ったそう。そしてママさんが「ただいま～」と頭を優しく撫でてあげると、レオンくんはクンクンと匂いを嗅いで「おかえりなさい」の挨拶をしたとか。

大はしゃぎしたり飛びついたりせずにお行儀よく迎えてくれたレオンくんですが、その表情や仕草を見るだけで、ママさんとの再会を心から喜んでいることが伝わってきます。愛にあふれた再会シーンに、心が温かくなりますね！

可愛いアピールでご褒美ゲット

その後、ママさんがお家に帰ろうと歩き出すと、レオンくんはピッタリ横について歩き始めたそう。そして「僕、お利口に待ってたよ」とばかりに、何度も顔を見上げてきたとか。こんな風に可愛くアピールされたら、ご褒美をあげないわけにはいきません。

そこでポケットからおやつを取り出して、レオンくんに食べさせてあげるママさん。大好きなママさんに会えたうえにご褒美までゲットできて、大満足のレオンくんなのでした。

この投稿には「大好きなのが伝わってきて、ジーンとなりました」「隣で嬉しそうに歩く姿がたまりませんね」「見ている方もニコニコになっちゃう」といったコメントが寄せられています。

レオンくんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「labrador_leon_tamani_boo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「labrador_leon_tamani_boo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。