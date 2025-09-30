抱っこされている犬→おててを見てみると…あまりにもあざとい『まさかの行動』に６万いいね集まる「私もされたい」「めっちゃ可愛いｗ」と絶賛
抱っこすると"ギュッとハグしてくれる"ポメラニアンさん。思った以上にあざとく、愛くるしい光景は記事執筆時点で113万回を超えて表示されており、6.1万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：抱っこされている犬→おててを見てみると…あまりにもあざとい『まさかの行動』】
抱っこすると"ギュッとハグしてくれる"犬
Xアカウント『@WolfSableLeo926』に投稿されたのは、ポメラニアン「レオ」くんのお姿。飼い主さんは、レオくんが『抱っこした時』に見せてくれる可愛すぎる仕草を投稿されました。
思った以上に『あざとい行動』に反響
レオくんを抱っこすると、小さくふわふわなおててをギュッと腕に回してハグしてくれるのだそう。
『抱っこちゃん人形』のようなそのスタイルは、抱っこしている側はもちろん見ているだけでも癒やされるほどの愛くるしさ。
『この手なんなん』飼い主さんでさえそう悶絶してしまう、レオくんのあざと可愛い行動は多くの人々を笑顔にさせることとなったのでした。
この投稿には「お祭りでこんな感じの風船あるよね」「ハグされたい」「めちゃくちゃかわいい」「なにそれ可愛すぎる」など多くのコメントが寄せられています。
甘えん坊な男の子の日常
レオくんは、甘えん坊でとっても表情豊かな男の子。飼い主さんとのお出かけやお散歩、そしてもちろん抱っこしてもらうのも大好きなのだそう。飼い主さんの言葉を完璧に理解した知的な一面も。
飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすレオくんのお姿は、ポメラニアンの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@WolfSableLeo926」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。