米アカデミー賞主演女優賞受賞のオーストラリア出身の人気女優ニコール・キッドマン（５８）と夫でカントリー歌手のキース・アーバン（５７）が破局したことが日本時間３０日、分かった。複数の米メディアが結婚から１９年の２人の別居を報じた。

米報道によると今夏にアーバンは米テネシー州ナッシュビルの夫妻の家を出て、同じナッシュビル内に別の家を購入し別々に暮らしているとしており、結婚生活に終止符が打たれると報じている。また２人の間には１７歳と１４歳の娘がいるがキッドマンと暮らしているという。

キッドマンは２００３年公開の「めぐりあう時間たち」で米アカデミー賞主演女優賞をオーストラリア人女優として初受賞。私生活では１９９０年に映画「デイズ・オブ・サンダー」で共演したトム・クルーズと結婚も、２００１年に離婚。０６年に米カントリー歌手のアーバンと再婚した。

ニュージーランド生まれでオーストラリアで育ったアーバンは９０年にオーストラリアでデビュー。９２年に米ナッシュビルへ移住。２００６年に「Ｙｏｕ’ｌｌ Ｔｈｉｎｋ ｏｆ Ｍｅ」、０８年には「Ｓｔｕｐｉｄ Ｂｏｙ」、１０年「Ｓｗｅｅｔ Ｔｈｉｎｇ」、１１年「’Ｔｉｌ Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｏｍｅｓ Ａｒｏｕｎｄ」で米グラミー賞カントリー・ボーカル・パフォーマンス賞を受賞した。