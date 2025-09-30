◆新日本プロレス「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ｉｎ ＫＯＢＥ」（２８日、兵庫・神戸ワールド記念ホール）観衆４６７２

新日本プロレスは２８日、兵庫・神戸ワールド記念ホールで「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ｉｎ ＫＯＢＥ」を開催した。

メインイベントでＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．が「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と２度目の防衛戦を行った。

成田に徹底的に左ひざを攻められた王者は、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＳＡＮＡＤＡらの介入で苦境に立たされたが最後はセイバードライバーで激闘を制した。ベルトを死守したザックは１０・１３両国国技館で「Ｇ１クライマックス」覇者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡと３度目の防衛戦を行う。

試合後のリングでザックは「オイ、ＴＨＥ ＡＬＰＨＡ、俺は“Ｔｈｅ Ｆｒｏｎｔ Ｍａｎ”であり、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者だ。１ｖｓ１で戦うぞ」と宣言した。さらに「ザック・セイバーＪｒ．が世界一の技巧派レスラーだ。ザック・セイバーＪｒ．がＩＷＧＰ世界ヘビー級王者だ。そしてザック・セイバーＪｒ．が王者としてトーキョードームに向かう、決まってることだ。アリガトウ、神戸！」と２年連続で来年１・４東京ドーム大会のメインイベントを約束した。

バックステージでザックは成田について「８年前に新日本プロレスに来て以来、俺からタップアウトを取る一番近いところまでいった。だからお前に敬意を表するぜ、このクソガキが！ 素晴らしかった」と称賛。そしてＴＡＫＥＳＨＩＴＡへ「お前のこと、待ってるよ……リョーゴクで待ってる」とメッセージを送り「そのあとは……破らないといけない防衛記録がある。あのゴトーが俺の記録を打ち破ったからな。だから俺は王座を防衛していく。まあ、今年は権力争いがないけどな。でも年寄りのシャチョーの凱旋大会が岐阜であって、凄く忙しい秋がやってくる。ＤＤＴ……ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ……そして天龍プロジェクトへの参戦がある。もの凄く楽しみだ。ザック・セイバー Ｊｒ．はこれからも長い期間、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者でい続けるんだ。２年連続、王者としてトーキョードームに挑むだけじゃなく、王座防衛を果たすんだ」と誓った。

◆９・２８神戸大会全成績

▼第１試合 ３０分１本勝負

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、○上村優也、海野翔太（７分３６秒 フランケンシュタイナー→体固め）ディック東郷●、ＳＡＮＡＤＡ、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第２試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ） ３０分１本勝負

○棚橋弘至（７分４５秒 前方回転エビ固め）グレート―Ｏ―カーン●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ボルチン・オレッグ（５分５５秒 カミカゼ→体固め）挑戦者・ドン・ファレ●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

挑戦者組・ＯＳＫＡＲ、○Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１３分３０秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ→片エビ固め）王者組・タイチ、石井智宏●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権 ３０分１本勝負

○王者・高橋ヒロム（１１分３０秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ→体固め）挑戦者・石森太二●

▼第６試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

○辻陽太（１４分３５秒 ジーンブラスター→片エビ固め）デビッド・フィンレー●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ゲイブ・キッド（２１分３７秒 レッグトラップパイルドライバー→片エビ固め）挑戦者・鷹木信悟●

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・ザック・セイバーＪｒ．（２９分２４秒 セイバードライバー→片エビ固め）挑戦者・成田蓮●