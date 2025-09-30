◇プロ野球パ・リーグ 西武 2-0 ロッテ(29日、ベルーナドーム)

西武は29日に本拠地最終戦を迎え、ロッテに完封勝利。これで今季のホームゲームの勝ち越しも決めました。試合後にはセレモニーが行われ、西口文也監督が挨拶を行いました。

昨季は開幕後から苦しいシーズンを強いられていた西武。昨オフには首脳陣を刷新し、2軍監督だった西口文也監督を1軍監督に据えました。

そんな今季の西武は前半戦躍動。Aクラスをキープするなど快進撃を見せました。しかし後半戦を境に徐々に失速。現在は4試合を残し、4位楽天を1.5ゲーム差で追う5位につけています。

挨拶で西口監督は「チームは今年もクライマックスシリーズに進むことはできませんでした。それにもかかわらず、多くのライオンズファンの方々に足を運んでもらい、大きな声援をかけてもらいました。本当にありがとうございます」とコメント。特にレフトスタンドからの声援に触れ、「本当にファンの皆様の声援っていうのは、選手の力になり、選手の背中を押してくれてます」と感謝を口にします。

続けて、今季の戦いを振り返り「今季は息詰まる投手戦、何回も見ることができたと思います。ですが、打って打って打ち勝つような試合、なかなかお見せできなかったと思います。やはり今のうちのチームの課題は打つ方です」と課題に言及。

「今シーズンも『あと1本ヒットが出てれば。ここで犠牲フライを打ってくれれば』と思う試合、いくつもあったと思います」と語り、「私自身もここで思い切った采配をしとけばよかったなと。ここで思い切った選手交代、選手起用をしておけばよかったなという試合もありました」と本音を吐露。「そこは反省して、来シーズンにつなげていきたいと思います」と来季への思いを口にしました。

挨拶の最後には「来シーズン、ファンの皆様に1試合でも多く笑顔で帰ってもらえるように。1試合でも多く満足した試合をお見せできるように。選手一丸となってこれからも頑張っています。来シーズンは、ゲームセットの瞬間にファンの皆様と笑顔で分かち合える試合が…1試合でも多く欲しいなぁ、勝ちたいなぁ、と思ってます」と笑顔を見せ、西口監督らしい言葉で締めくくりました。