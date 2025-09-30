メイプル超合金カズレーザー（41）が30日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。「嫌いなこと」を明かした。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに「高価で長く使う派？安価で買い直す派？」というテーマでトークを展開。さまざまなモノについての話で盛り上がった。

松陰寺から「高いもの、身に着ける？」と聞かれたカズレーザーは「身に着けないっす。マジで身に着けない。俺、安くても物持ちいいんで。本当に（モノを）大事にするんで」などと返答した。

物持ちの話題になった流れで、松陰寺が「リモコンの裏の電池入れ。カパッて開けるやつあるじゃん？ それをカパッて留めるためのバネがついてる部分、あれも強くやりすぎで折れちゃうの」と切り出すと、カズレーザーは「うわぁ〜、折れてる家、ありますよね」と顔をしかめた。

松陰寺が「（それをやってるのは）俺」とそれが自身であることを強調すると、カズレーザーは「軽蔑してます。たまーにあるわ〜。フタのとこね」と言い放った。

松陰寺が「あれ、折れるんだよ。やらない？ああいうの？」と聞くと、カズレーザーは「やらない。壊さない。俺、モノ壊すの、本当に嫌い」と話していた。