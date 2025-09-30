事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）に出馬している小泉進次郎農相（44）の陣営に入っている議員の事務所が、「ニコニコ動画」に小泉氏を称賛することを書いて欲しいと、参考例文を示した上で陣営関係者に事実上の「やらせコメント」を要請していたなどとする「ステルスマーケティング（ステマ）」疑惑報道をめぐり、私見をつづった。

この問題は25日発売の「週刊文春」報道で表面化した。同誌によるとコメントの中には「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」のほか、「ビジネスエセ保守に負けるな」と、保守色の強い高市早苗・前経済安保担当相（64）を念頭に置いたような内容もあったとされる。

小泉氏は26日の閣議後会見でこの件について報道内容を認めて謝罪。「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった。私自身は知らなかったこととはいえ、総裁選がかかわることで、申し訳なく思う」とした一方で「再発防止を徹底し、引き続き緊張感をもって総裁選に臨んでいく」と引き続き、総裁選を目指していくことも表明した。また、当該議員について、同じ神奈川県選出の牧島かれん前デジタル担当相と報じられているが「そう報告を受けています」と認めた。牧島氏は「私の事務所の判断で参考例を送ったが、私の確認不足で一部行き過ぎた表現が含まれた。申し訳ない」と文書でコメント。26日、小泉氏陣営で務めていた広報班班長を辞任した。

猪狩は、この件について報じた一部メディアの記事を添付。「ステマってタレントやインフルエンサーがやったら引退レベルの致命傷、民間企業がやったら大ダメージですが政治家はやっていいんですか？」と疑問を呈した。

この投稿に対し「進次郎議員は責任をとって今回は辞退すべき。相手候補を非難するなんて言語道断、許されない」「引退レベルと認識してますけどね」「ダメでしょう」「おかしな話ですよねー」などとさまざまな声が寄せられている。