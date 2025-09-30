元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が29日、X（旧ツイッター）を更新。最近、怪文書を送ってきたとみられる人物から謝罪文が送られてきたことを明かした。

ゆたぼんは「【ご報告】僕の所属するボクシングジム宛てに謝罪のハガキが届きました！この前届いた怪文書と同じ場所の消印だったので、同じ人物みたいです！」と記述。「ボクシングジムオキナワ各位 先日匿名で郵送したものです。先日は私が突然の身勝手で一方的な要求をしたことで、多大なるご迷惑をおかけしたことを深く謝罪いたします。また、中村逞珂様に対し 過度に強い言葉を用い批難したことを謝罪いたします」と記されているはがきの画像をアップした。

そして「皆さんが協力して拡散してくれたおかげです！本当にありがとうございました！今もSNSでは変な政党の人達に絡まれてますが、引き続き負けずに頑張ります！」と述べた。

ゆたぼんは9月17日の更新で「【ご報告】僕の所属してるボクシングジム宛てに、匿名の人物から『ゆたぼんこと中村逞珂が複数の無実の個人をインターネット上で誹謗中傷している』という事実無根の手紙が届きました！」「匿名でこんな手紙を送りつけてくるなんて、本当にやり方が卑怯です！」「僕はそんな卑怯な連中に絶対負けません！こんな悪質なやり方は許せない」などと記していた。