30日（火）は全国的に晴れて、洗濯日和になるでしょう。

＜30日（火）の天気＞

東北や北陸に雨を降らせた低気圧は東へ離れ、日本付近は高気圧に覆われてきています。日中は全国的に日差しが届き、カラッとした秋晴れになりそうです。関東は朝晩を中心に雲が広がり、にわか雨のところがありますが、晴れる時間が長いでしょう。夜は関東北部や甲信、紀伊半島で雨が降りやすくなりますので、洗濯物は早めに取り込むようにしましょう。前線に近い沖縄では、日差しがあっても急な雷雨にご注意ください。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東は暑さが和らぎ、過ごしやすくなりそうです。東海〜西日本では真夏日になるところがあり、日差しの暑さを感じるでしょう。

札幌 24℃（＋1）

仙台 26℃（-2）

新潟 27℃（＋1）

東京 27℃（-4）

名古屋 30℃（＋1）

大阪 29℃（＋2）

鳥取 27℃（＋1）

高知 30℃（-1）

福岡 29℃（＋1）

鹿児島 30℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

10月2日（木）まで晴れるところが多いでしょう。3日（金）と4日（土）は九州や四国を中心に雨が降り、5日（日）にかけてぐずついた天気になりそうです。10月に入っても、晴れれば真夏日になるところがある見込みです。沖縄は晴れる日が多く、最高気温は31℃〜32℃の予想です。

■札幌〜名古屋

10月1日（水）は東北や東日本で雨が降り、東北太平洋側で降り方が強まる見込みです。最高気温は仙台で21℃、東京で23℃の予想で、肌寒く感じられそうです。2日（木）と3日（金）は晴れるところが多いでしょう。4日（土）は関東や東海で雲が多く、5日（日）もすっきりしない天気になりそうです。