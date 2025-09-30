【天気】全国的に晴れて洗濯日和
30日（火）は全国的に晴れて、洗濯日和になるでしょう。
＜30日（火）の天気＞
東北や北陸に雨を降らせた低気圧は東へ離れ、日本付近は高気圧に覆われてきています。日中は全国的に日差しが届き、カラッとした秋晴れになりそうです。関東は朝晩を中心に雲が広がり、にわか雨のところがありますが、晴れる時間が長いでしょう。夜は関東北部や甲信、紀伊半島で雨が降りやすくなりますので、洗濯物は早めに取り込むようにしましょう。前線に近い沖縄では、日差しがあっても急な雷雨にご注意ください。
＜予想最高気温（前日差）＞
関東は暑さが和らぎ、過ごしやすくなりそうです。東海〜西日本では真夏日になるところがあり、日差しの暑さを感じるでしょう。
札幌 24℃（＋1）
仙台 26℃（-2）
新潟 27℃（＋1）
東京 27℃（-4）
名古屋 30℃（＋1）
大阪 29℃（＋2）
鳥取 27℃（＋1）
高知 30℃（-1）
福岡 29℃（＋1）
鹿児島 30℃（±0）
＜週間予報＞
■大阪〜那覇
10月2日（木）まで晴れるところが多いでしょう。3日（金）と4日（土）は九州や四国を中心に雨が降り、5日（日）にかけてぐずついた天気になりそうです。10月に入っても、晴れれば真夏日になるところがある見込みです。沖縄は晴れる日が多く、最高気温は31℃〜32℃の予想です。
■札幌〜名古屋10月1日（水）は東北や東日本で雨が降り、東北太平洋側で降り方が強まる見込みです。最高気温は仙台で21℃、東京で23℃の予想で、肌寒く感じられそうです。2日（木）と3日（金）は晴れるところが多いでしょう。4日（土）は関東や東海で雲が多く、5日（日）もすっきりしない天気になりそうです。