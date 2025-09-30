きょうだいにいて欲しい『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ 「竈門禰豆子」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、きょうだいにいて欲しいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。
主人公・竈門炭治郎の妹・禰豆子。家族が鬼に襲われる前は、6人きょうだいの長女として、弟や妹をかわいがって世話する家族思いの優しい少女でした。襲われて鬼になってしまったものの、人間を襲わないという信念を貫き、守ってくれる炭治郎を献身的に支える健気な姿にきょうだい愛の深さが感じられます。
炭治郎に頭をなでてもらって喜ぶ甘えん坊な面がある一方で、炭治郎が鬼との戦いでピンチに陥ると、命がけで鬼と戦って炭治郎を救う強さも持ち合わせています。
回答者からは、「こういう妹がいると、兄も強くなる。可愛いし、素直。でも芯のある子。自慢の妹、まさにそれ。きっと幸せを呼び寄せる子、なんだろうと思います」（40代男性／福島県）、「家族思いで守ってくれるタイプ。かわいくて優しい妹として一緒に過ごしたいです」（30代女性／神奈川県）、「絶対的妹ポジションだから」（30代女性／広島県）、「可愛いし、優しい、兄弟思い。妹だったら絶対可愛がる」（40代女性／東京都）
大切な家族を鬼に殺され、鬼になってしまった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊に入隊して日々奮闘する主人公・竈門炭治郎。竈門家の6人きょうだいの長男として、妹や弟たちに慕われていました。
盲目の鬼・矢琶羽（やはば）との戦いで、ケガを負いながらも戦うことを決めたとき「俺は長男だから我慢できたけど次男だったら我慢できなかった」と、長男としての強い責任感を感じる言葉も。家族や仲間への愛情が深く、禰豆子を命がけで守ろうとする姿が共感を呼んでいます。
回答者からは、「たくさん遊んでくれそう！ 面倒見が良いから、優しいお兄ちゃん！」（20代女性／山梨県）、「優しくて面倒見が良い。悩みも全部受け止めてくれる。自分が落ち込んだときも『大丈夫だよ』って背中を押してくれそう」（30代女性／大阪府）、「迎えに来てくれたり、美味しいものを買ってきてくれたり、いろいろと面倒を見てくれそう。家族愛強いし」（20代女性／静岡県）、「圧倒的お兄ちゃん感。優しくいつも味方になって助けてくれそう」（30代女性／千葉県）などのコメントが寄せられました。
