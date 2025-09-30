“すみっコぐらしやリラックマ”のポーチがコンビニで買える！ 特別イラスト使用の2種展開へ
サンエックスの人気キャラクターをデザインした限定グッズ付きブックが、10月20日（月）から、全国の「ローソン」店舗と「HMV＆BOOKS online」で販売される。
【写真】今しか手に入らない超レアなコラボ！ クリアポーチもかわいい
■「ローソン」50周年を記念
今回「ローソン」50周年を記念して発売されるのは、リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだの特別イラストを施したポーチが付属するムック。
ラインナップには「ローソン」らしい“青と白のストライプ”のスカーフやリボンでおめかししたサンエックスキャラクターズの「キャラポーチ」3種が登場。しっかりマチがあるのでリップなどバラバラになりやすい小物を整理しながらひとまとめに収納可能だ。
また、アクリルチャーム2点つきの「クリアポーチ」は、見た目にかわいく、使って便利な実力派アイテム。ミニ財布やイヤホンケース、コスメの持ち歩き用など使い方は無限大で、手持ちのバッグやリュックにつけて楽しめる。
