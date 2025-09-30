本田望結、“藤原丈一郎＝河童”が頭から離れず 本人が必死で弁明「ちゃんと言って！」
なにわ男子の藤原丈一郎、俳優の本田望結が、このほど都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：15）の制作発表会見に登壇した。
【写真】絵心…？なにわ男子の思い出を絵で描いた藤原丈一郎
本作では“絵”がとても重要なポイントであることにちなみ、今までの人生で出会った宝物の記憶を絵で描いて発表するコーナーでは、本田が河童の絵を描いて「河童に驚かされたことがあって、忘れられない記憶なんです」と発表。続けて「実際に河童をよく見てみると、それが藤原丈一郎さんだったんです」とまさかのエピソードを告白した。
実はドッキリの番組で、藤原が河童の格好をして本田を驚かせたことがあったそうだが、藤原は「それだけ言ったらただの変態やん！ちゃんと言って！」とすかさずツッコミ。
本田はしてやったりと笑みを浮かべながら「そのドッキリぶりの共演だったので、ずっと颯（藤原の役名）と河童が混ざってしまって（笑）」と、藤原の河童姿が頭から離れなかったことを明かしていた。
本作は、シリーズ累計55万部を突破した冬野夜空氏による超短編集に収録のエピソードを実写化。誰かの恋の終わりは、誰かの恋のはじまり…すべての恋はどこかでつながっている。“忘れられない恋”を描く切ない群像ラブストーリー。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を映し出す。
会見には葵わかな、神尾楓珠、山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣も登壇。MCは久保田磨希が務めた。
