グローバリズムとナショナリズムの衝突を超克する日本！ 「日本が軍事安全保障と経済安全保障を 融合させ、米国従属から脱却する好機到来」一橋総合安全保障研究所理事長 鈴木 壮治
「日本は潜在力を掘り起こし、世界でやるべきことがある」と訴えるのは一橋総合安全保障研究所理事長の鈴木壮治氏。アメリカの相対的国力が落ちている中、日本は対米従属からの脱却を迫られている。同氏は、グローバリズムでもなくナショナリズムでもない、その中間の「極中間派」という立ち位置こそが、日本の自立への第一歩であると主張する。日本が、戦略的自立性を取り戻し、国民、国土、主権そして矜持を守るために必要なこととは。
グローバリズムとナショナリズムに 偏らない極中間派に活路を
─ 社会は分断・対立が進む中で、米国トランプ大統領も、アメリカに依存せず日本は自分の国は自分で守れということを言ってきています。国防の観点から、今後の日本の在り方をどう考えていけばいいでしょうか。
鈴木 アメリカの相対的国力が衰退し、世界が多極化しつつあることは、日本にとって、戦略的自立性を回復する良い機会だと思います。
中国、インド、ブラジルなどが国益を重視し、国力を伸ばしており、日本は、対米従属体制のままでは、自らの潜在能力を発揮できず、さらに国力を衰退させてしまいます。
トランプ政権は、強大化する中国を御するためにも、自立的な安全保障能力強化を日本に求めています。
しかし、今の自民党政権では、米国従属から脱却し、戦略的自立国家として蘇る好機を活かせないと、かなりの数の国民が判断。その結果、自民党は、今回の参議院選挙で、議席を大幅に失いました。
─ その好機の中で、今の経済、政治そして日本の在り方をどう考えますか。
鈴木 多くの国々が、ネオ・リベラリズム（新自由主義経済）を導入した結果、貧富の差が拡大し、社会格差が進み、国民の間で、分断や対立が生じています。それを逆手にとって、不満を抱え、反発する人々の支持を集め、トランプ氏が大統領に復権しました。
新自由主義経済の対極は社会主義経済ですが、その二つの極の中間を「経済的極中間派」と呼びます。日本は、この立ち位置をとるべきと考えます。
─ 右派と左派の中間といってもいいんですか。
鈴木 はい。政治的には、ナショナリズムが右極で、グローバリズムが左極となります。 「脱国家型の市場原理主義」によるグローバリゼーションを敵視し、「国家主導型のグローバリゼーション」を推進するのが、トランプ第二次政権です。
つまり、トランプ政権の本質は、グローバリズムとナショナリズムの混合です。 日本やヨーロッパ、イギリス、オーストラリア、インドなどは、極中間派であり、諸国間における協調性に重きを置いています。 長年に渡り、多様性、多元性を受容してきた日本は、極中間派諸国の連携の動きを主導できる理念と潜在力を有しています。
─ 共生・共存主義ですね。
鈴木 はい。日本は、敗戦後、軍事力を背景としたアメリカから、プラザ合意や構造改革など経済的な圧力をかけられ、国益を損ねてきました。
日本は現在、遺伝子組換え食品や農薬（※）を大量に米国から輸入しており、それが国民の健康に悪影響を及ぼしています。
よって、国民の健康を守るために、農業・食品分野を含む経済安全保障の本質を国民の健康、生活そして命を守ることであると認識し、対米従属体制を見直し改善することが急務です。
日米安保（日米安全保障条約）は、軍事的連携が主ですが、経済協力条項もあり、それを広げ、経済安全保障も取りいれるべきというのが、わたしの考えです。
─ その理由は。
鈴木 日本とアメリカは協力して、中国に対して、エコノミック・ステイトクラフト（経済的手段により、外交・安全保障の目的を達成する）を行使すべきです。 それを実現するために、日米が対等な立場で議論し、対中エコノミック・ステイトクラフト戦略共有を可能とする経済安全保障条項を、日米安保に加えることが必要です。 その経済安全保障条項は、従来の米国による一方的な対日エコノミック・ステイトクラフト行使の抑止に繋がると考えます。
