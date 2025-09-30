【日本】

鉱工業生産（速報値）（8月）08:50

予想 -0.8% 前回 -1.2%（前月比)

予想 -0.8% 前回 -0.4%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30

予想 49.7 前回 49.4（製造業PMI)



サービス業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30

予想 50.1 前回 50.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)



RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45

予想 50.3 前回 50.5（RatingDog製造業PMI)



【豪州】

中銀政策金利（9月）13:30

予想 3.6% 前回 3.6%（豪中銀政策金利)



【英国】

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00

予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)

予想 1.2% 前回 1.2%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（8月）15:00

予想 0.5% 前回 -0.9%（-1.5%から修正）（前月比)

予想 2.4% 前回 3.0%（2.3%から修正）（前年比)



ドイツ雇用統計（9月）16:55

予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)

予想 0.7万人 前回 -0.9万人（失業者数)



ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)

予想 0.1% 前回 0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.2% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【スイス】

KOFスイス先行指数（9月）16:00

予想 97.1 前回 97.4（KOFスイス先行指数)



【トルコ】

雇用統計（8月）16:00

予想 N/A 前回 8.0%（失業率)



【南アフリカ】

貿易収支（8月）21:00

予想 175.0億ランド 前回 203.0億ランド（貿易収支)



【ブラジル】

雇用統計（8月）21:00

予想 5.6% 前回 5.6%（失業率)



【米国】

住宅価格指数（7月）22:00

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00

予想 1.93% 前回 2.14%（前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45

予想 43.2 前回 41.5（シカゴ購買部協会景気指数)



JOLTS求人件数（8月）23:00

予想 716.0万人 前回 718.1万人（JOLTS求人件数)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00

予想 96.1 前回 97.4（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

外部サイト