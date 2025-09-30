【日本】
鉱工業生産（速報値）（8月）08:50　
予想　-0.8%　前回　-1.2%（前月比)
予想　-0.8%　前回　-0.4%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30　
予想　49.7　前回　49.4（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30　
予想　50.1　前回　50.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45
予想　50.3　前回　50.5（RatingDog製造業PMI)

【豪州】
中銀政策金利（9月）13:30
予想　3.6%　前回　3.6%（豪中銀政策金利)

【英国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00　
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.2%　前回　1.2%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（8月）15:00
予想　0.5%　前回　-0.9%（-1.5%から修正）（前月比)
予想　2.4%　前回　3.0%（2.3%から修正）（前年比)

ドイツ雇用統計（9月）16:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)　
予想　0.7万人　前回　-0.9万人（失業者数)

ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)　
予想　0.1%　前回　0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.2%　前回　2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（9月）16:00
予想　97.1　前回　97.4（KOFスイス先行指数)

【トルコ】
雇用統計（8月）16:00
予想　N/A　前回　8.0%（失業率)

【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想　175.0億ランド　前回　203.0億ランド（貿易収支)

【ブラジル】
雇用統計（8月）21:00
予想　5.6%　前回　5.6%（失業率)

【米国】
住宅価格指数（7月）22:00
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00
予想　1.93%　前回　2.14%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想　43.2　前回　41.5（シカゴ購買部協会景気指数)

JOLTS求人件数（8月）23:00
予想　716.0万人　前回　718.1万人（JOLTS求人件数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00
予想　96.1　前回　97.4（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります