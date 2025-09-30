8:50 日銀主な意見（9月18日-19日開催分）

12:35 日本2年利付国債入札（2兆7000億円程度）

14:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見

17:00 日銀国債買い入れ予定（10月-12月）

18:30 レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」開会挨拶

19:00 ジェファーソンFRB副議長、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」講演

20:00 チポローネECB理事、金融会議出席

20:50 ロンバルデッリ英中銀副総裁、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」討論会出席

21:50 ラガルドECB総裁、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」講演

22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、外交問題評議会（CFR）討論会参加（質疑応答あり）

22:25 マン英中銀委員、FT主催金融会議出席

1日0:30 ブリーデン英中銀副総裁、金融政策見通しについて講演

2:00 ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）「欧州は生き残ることができるのか？」出席

2:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催農業会議出席（質疑応答あり）



トランプ米大統領、軍幹部緊急招集会合出席



※予定は変更することがあります

