『オモウマい店』80代“ママ”とその息子の定食屋、「飲むタイプ」の“麻婆豆腐定食”750円
きょう30日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）は、「一食即発 小競り愛ママとゆかいな仲間たち」が登場する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷりもも肉1枚丸ごと使った”鶏から揚げ定食”
餃子の街として知られる栃木・宇都宮市にあるオモウマい定食屋。メニューに“餃子ランチ”（600円）があるが、客のリクエストに応えるうちに餃子だけでなく多彩なメニューが取りそろうお店に。また、定食には全品、小鉢とコーヒーが付く大ボリュームも特徴だ。
豚こま肉とこぼれんばかりのもやしを、自家製のニンニクみそダレで炒めた“豚ともやし鉄板焼”（800円）も評判がいい。鶏もも肉１枚を丸ごと使う“鶏から揚げ定食”（800円）は、「お肉の柔らかさと衣が好き」と客も絶賛する。木綿豆腐一丁を、自家製麻婆ソースと玉ネギ、水を加えて煮込んだ“麻婆豆腐定食”（750円）は、とろみがないタイプ。店主も「飲むタイプの麻婆」と説明する。
昼営業だけでなく夜営業も行っている店は、80代のパワフルな“ママ”と、店主であり、料理全般を行うママの息子、そして店主の妻を中心に切り盛りされている。学生からサラリーマンまで幅広い客層を抱えているが、常連の中には、ほぼ毎日やってくる高齢者の方も多い。ひとり暮らしの人にはママが定期的に連絡して店に誘うなど、単なる定食屋を超えた憩いの場ともなっている。
