今回は、産後頼りにしていた義母が急にいなくなってしまった話を紹介します。

義母も義妹も育児を手伝えなくなり…

「産後、義母や義妹が育児を助けてくれて本当に助かっていました。ただある日、義母のお姉さんが入院したとのことで、義母は実家に帰省。さらに義妹も仕事が多忙でウチに来られなくなり……。

ちなみに夫ですが、育児にまったく協力的ではなく。で、度々会社の先輩と飲みに行ってしまうんです……。私は寝不足がたたり産後うつっぽいこともあり、少しでも夫に子供をみてもらいたいと思ったのですが、『仕事が早く終わったから飲みに行く』というLINEがあり、ブチ切れました。

さらに、『先輩が言ってたけど、2歳のイヤイヤ期って超大変らしいぞ』『まだ0歳だろ？ ラクでよかったな』という夫からのメッセージを見て、怒りが爆発しました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2023年12月）

▽ 2歳が大変だからって、0歳がラクなんてことはないですよね。そもそも比較するのがおかしいですし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。