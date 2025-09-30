「右派ポピュリズム」のツボを刺激し「岩盤支持層」を獲得した第1次安倍政権…なぜ、突然、政権を投げ出したのか？

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、〈「神風特攻隊」に尊崇の情を抱いていた安倍晋三と、保守政治家・中曽根康弘との「決定的な違い」〉に引き続き、第1次安倍政権の退陣理由などについてみていきます。

※本記事は、菊池正史『自壊する保守』より抜粋・編集したものです。

人間の安全保障

国連は「人間の安全保障」という考え方を提唱している。これはまず「個々の人間」の生存、生活、尊厳を守ることを安全保障のあるべき姿とする考えだ。安全保障は武力によってのみ担保されるものではない。国家のために一身を捧げることは、国民全体の安全を守るための一つの価値ではあるが、全てではないという理念が、「人間の安全保障」の根底にある。経済、外交、社会保障など、様々な価値のもとに国民の安全保障が成り立つことは言うまでもないことだ。

こう考えると、安倍が、国家の犠牲になることだけを「悠久の大義」と意義づけるとすれば、あまりにも短絡的である。むしろ、「悠久の大義」のために300万人以上の国民が犠牲になった歴史を考えれば、日本の政治家は、国のために殉じることを語る前に、国民をそのような境地に追い込まないために何をすべきかを語るべきではあるまいか。

それが政治のバランス感覚だと思うが、一方的な信念を語る安倍のナイーブさが、受け入れられる時代になったということも否定できない。中曽根のように、戦争の悲惨さを実感として理解している世代、理屈抜きに「二度と戦争はしない、させない」という世代を、ほぼ失った時代だ。

国会図書館の調査によると、敗戦の1945年以前に生まれて、戦争被害や戦後の混乱、貧困を実際に経験した国会議員は、96年には衆議院で65.6%、参議院では79.68%存在した。それが2024年では衆議院1.08%、参議院2.92%だ。代議士のなかには、中曽根康弘や野中広務のような軍隊経験者はもう一人もいない。

悲惨な戦争の実感も、占領政策の呪縛もない人たちにとっては、安倍の無邪気で、勇ましい言動こそが、純粋で、健全な政治と映る。

安倍の「戦後レジームからの脱却」は、まさに「右派ポピュリズム」の刺激のツボを突いたし、「安倍は、わかってくれている」という一体感を醸成したと思う。第1次政権の約1年で、安倍は、これまでの保守本流では獲得できなかった、新たな「岩盤支持層」を獲得することに成功した。

突然、政権を投げ出した安倍

ところが、第1次安倍政権は、わずか1年で崩壊した。相次ぐスキャンダルへの批判もあっただろうが、2000年代後半までは、安倍が語る「国家観」よりも、日々の「生活」を優先する声が大きかったということだろう。安倍は2007年7月の参議院選挙で、子ども手当の支給や、農業への戸別所得補償制度などを柱に、「生活第一」をスローガンに掲げた民主党に敗北した。

引責辞任を求める声も上がったが、安倍はいったん続投を決めた。翌8月には内閣を改造し、9月には臨時国会を召集。所信表明演説では、「戦後レジームからの脱却がどうしても必要です」と強調し、「全ての拉致被害者が帰国を果たすまで、鉄の意志で取り組んで参ります」と力を込めた。

そのわずか2日後、代表質問当日の9月12日、突如、退陣を表明したのである。安倍が、最初の「まさか」を転げ落ちた瞬間だった。私は、首相官邸の向かいにある記者会館の部屋で作業に追われた。大騒ぎだった。裏取りの取材、本社への連絡、追い込みの出稿、しどろもどろになりながら中継したことを憶えている。嫌な思い出だ。

「力強く政策を前に進めていくことは困難な状況である。ここは自らけじめをつけることによって、局面を打開しなければならない」

安倍は退陣を決意した理由について、こう説明した。その後、安倍は都内の病院に入院してしまう。そして、11日後の9月24日に、病院で会見して、本当の理由が体調不良だったことを明らかにした。私は、その会見場で安倍の正面に座っていた。だぶついたスーツ姿から、やつれた体躯は一目瞭然だった。安倍は弱々しい声で、辞任会見で真実を語らなかった理由を説明した。

「内閣総理大臣は在職中に自らの体調について述べるべきではないと考えておりましたので、あの日の会見ではここ1ヵ月の体調の変化にはあえて言及しませんでした」

私はこの時、権力者が政治的な意図を持って国民に重大な真実を語らないこと、もっと直截にいえば、嘘をつくことに嫌悪感をもった。そして、こう質問した。

「一国の総理として、最大の（辞任の）要因を、あの会見で表明されなかったという判断について、今、ご自身はどうお考えなのか。また国民に対してどう思われているのか」

安倍は弱々しく、こう述べた。

「そこはやはり、率直に、はっきりと申し上げるべきであったと思います」

権力者が政治的思惑を持って事実を語らないことはある。それも政治的なリアリズムかもしれないが、そこには、国民が知るべき事実が歪曲され、隠蔽される危うさがある。この危うさに無頓着であることは、権力者として危うい。安倍の「まさか」の釈明から、私は、その危うさを感じた。しかし、痩せ衰え、政治生命すらおぼつかない姿を見て、私は、これ以上の追及は残酷だろうと思った。

安倍の退陣をきっかけに、自民党政権は混迷を極めた。福田康夫、麻生太郎と1年ごとに首相が替わり、2009年8月の衆議院選挙で野党・民主党に大敗を喫した。2度目の野党転落である。端緒となった安倍の責任を問う声は燻っていた。

＊

さらに〈安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂〉では、「日本人ファースト」という言葉によって表面化した「右派ポピュリズム」などの点について詳しくみていきます。

【つづきを読む】安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂