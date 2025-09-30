先月代表復帰のDF児玉一成(京都U-18)がU-17日本代表で着実に順応中。躍進のトップチーム、先輩CBから学びも
「(1年ぶりに招集された)前回のフランス遠征では全然自分の思った通りに行かなくて、何か難しかったんですけど、今回呼ばれて、(練習試合の相手が)大学生っていうこともあって、(今回も)前から来てたりして難しかったんですけど、守備の部分であったりとかは前回よりは上手くできたかなっていうのがあります」
DF児玉一成(京都U-18)は普段、チームで4バックのセンターバックを務めている。1対1やカバーリング、ラインコントロールを強みとするDFは、先月に代表復帰したばかりでU-17日本代表の3バックに当初は難しさも感じていたという。
だが、着実に順応中。「ミーティングとかも重ねたりして、どういう守備対応をすべきかとか、どういうリスク管理とかをすべきかっていうのを理解してきたんで、そこは結構、慣れてきたかなと思います」。U-17日本代表候補のDF陣は大阪合宿3日目の29日、全体練習後にポジション練習を繰り返した。
児玉は「ラインコントロールとか、ボールの持ち手の状況に応じてラインを全員で合わせるっていう練習だったりとか、弾く場所とか、強さとか、タイミングを合わせるっていう練習をしていました」。児玉もピッチに立っていた大阪体育大戦(28日)の後半、チームは相手GKのロングキックの対応が乱れて失点。そこまでは隙をあまり見せずに守っていただけに1本を反省し、同じ形の失点を繰り返さないことを目指していた。
児玉は滋賀県の長浜市出身。中学進学時に京都U-15入りし、ボランチからセンターバック(CB)に転向した。その児玉は2年前の3月、U-15日本代表候補の始動メンバーに。当初はサイドバックとしての招集だったが、昨年は本職のCBとしてトルコ遠征、フランス遠征、そして日本開催のインターナショナルドリームカップメンバーに選出されている。
その後、代表チームから遠ざかったものの、「自分発信でチームを動かすっていうことがチームでも少なかったので。(だが、)2年生に上がって、チームでも自分から指示して、動かしてできているのが1番違うのかなって思います」というDFは、今年8月末からのU-17日本代表フランス遠征で年代別日本代表復帰を果たした。そして、今回の大阪合宿にも続けて選出。11月のU-17ワールドカップメンバー候補の一人になっている。
今年躍進を遂げ、現在、J1で優勝争い中のトップチームから大いに刺激を受けている。「嬉しいですね。トップが上位にいる中で自分たちも刺激をもらってますし、トップのサッカーを見ながら、ハイプレスで前線から行ったりとか参考にしたりしています」。トップチームへの練習参加も経験。特に不動のCB、鈴木義宜のプレーから「ラインコントロールとか、細かな部分とかがめちゃくちゃアラートで学ぶことが多いです」。自分も見習いながら、そのトップチームに加わることを目指している。
今後は個の力で負けない、点も取れる選手になることが目標だ。MF福岡慎平(京都)ら先輩たちのようにU-17ワールドカップを経験し、成長を加速することができるか。「(U-17日本代表で)もっと攻撃の部分でも見せたいですし、やっぱり守備なんで失点しないっていうことを第一に。自分からもっと発信していって、チームをまとめられるような存在になっていきたいなと思います」。大阪合宿は残り2日間。攻守で力を示し、アピールする。
(取材・文 吉田太郎)
