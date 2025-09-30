『タイムレスマン』土曜プレミアム未公開シーン放出で“脱落組”様子を公開　移動中のフリートークも

timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、本日9月30日24時15分より放送される。

（参考：timelesz、演出ゼロで覚醒したバラエティのポテンシャル 『タイムレスマン』総合演出が語るメンバーの成長）

今回は、9月27日放送の土曜プレミアム『タイムレスマン』の未公開シーンを大放出。本編では放送しきれなかった脱落組の奮闘ぶりを紹介する。

初の全国放送ゴールデンスペシャルとなった土曜プレミアム『タイムレスマン』では、8人そろって伊勢神宮で参拝することを目指してお伊勢参りに出発するも、道中の至るところで競技に挑戦し、敗者はその場で脱落してしまうという、予測不可能な『東海道中！脱落旅』を繰り広げた。今回は『土プレ延長戦 脱落組、全部見せますSP』と題し、旅の途中で脱落してしまったメンバーにスポットを当て、その行動の一部始終を公開する。

スタート地点の東京タワーで臨んだ最初の競技『立道（たてどう）』で脱落し、品川駅まで自転車で向かった松島聡。名古屋へ向かう新幹線の車両内で行なった『新幹線立道』で負け残り、浜松で途中下車して、絶品と評判のうなぎ弁当の買い出しに走らされた橋本将生。そして、メンバーがサプライズ出演を果たした東海テレビの情報番組『スイッチ！』（東海テレビ）生放送のCM中にスタジオの裏で緊急開催した『パッ道（どう）』では、松島が敗れ、名古屋にある東海道の宿場町 鳴海宿の名産品 有松絞りを買いに行くことになった。本隊が旅を満喫する裏側で、脱落者はいったい何をしていたのか、その全貌が明らかに。汗だくでミッションクリアを目指す松島＆橋本の姿は必見だ。

さらに、品川駅へ向かうリムジンの車内や、新幹線の車中など、道中でメンバーが繰り広げたフリートークなど今回も見どころ満載の30分となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）