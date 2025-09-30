食べたかったケーキを買ってもらえず機嫌が悪くなった５歳児を笑顔にさせた店員の神対応

2人の男の子のママで、子どもたちの成長日記を漫画化し、Instagram（＠shirasu_noodles）やブログで公開している漫画家・イラストレーターのつぐみ屋さん。仕事、家事、育児と慌ただしい日々のなかで起きた出来事をクスッと笑える漫画に描いています。今回は、長男とお出かけしたときのエピソードをお伝えします。カフェでのメニュー決めの際、「ケーキが食べたい」という要望をつぐみ屋さんが制したため、ご機嫌ななめになってしまった長男。ですが、店員さんのある行動で笑顔を取り戻したといいます。詳細を綴っていただきました。

子どもを連れての外出は緊張する

今回は長男のアオちゃんと一緒にカフェに入ったときのエピソードをご紹介したいと思います。

5歳になってだいぶ落ち着いてきましたが、アオちゃんは元気いっぱいで、まだまだじっとしていることができません。 街を歩いていても、いろいろなものに興味を示し、触ろうと手を伸ばしてしまうことがあり、そのたびに制止するのですが、周囲から厳しい視線を浴びることもあります。

もちろんそうならないように、外出する際はあらかじめ言い聞かせて、飲食店に入るときも、最終手段としてタブレットやスマホを渡すようにしています。

自分なりに工夫はしているのですが、それでもご迷惑をおかけしてしまったことはあります。たとえば、電車での移動中、アオちゃんが座っていたところ、隣に座っていた男性の膝とアオちゃんの膝が触れてしまい、強く注意されたことがありました。

それ以来、子どもを連れて外出するときは、これまで以上に緊張するようになってしまい、アオちゃんに対して必要以上に口うるさくなっていたかもしれません。

そんなある日、アオちゃんを連れて外出していたとき、あまりにも暑かったのでカフェで一服することにしました。アオちゃんは大の甘党で、ショーケースに並んでいた大人にも大きすぎるようなチョコレートのケーキが食べたいと言い出しました。

私とシェアできたらよいのですが、アオちゃんは好物だと断固としてシェアしてくれません（苦笑）。帰宅後は夕飯も食べてもらわないと困るため、代わりにジュースをすすめると、少しへそを曲げてしまいました。

早く機嫌を直してくれるといいな……と思っていると、思わぬ救世主が現れたのです！

優しさがうれしかったと同時に反省も

カフェのお兄さんの素敵な対応に、アオちゃんはもちろん、私まで幸せな気持ちになりました。

お兄さんが、私とアオちゃんのやりとりを見ていたからなのかはわかりませんが、ストローの色を自分で選べたのは子どもにとってうれしいことだし、そのおかげでアオちゃんも笑顔になり、一気に機嫌を直してくれました。「アオちゃんはイエローにしたの」ととっても嬉しそうでした。

「こんな若者（見た目は大学生のようでした）が、子ども心をここまで分かっていてすごい（自分が子どもを持つ前はこういうことで子どもが喜ぶとは全く知らなかった）」と思ったのですが、それと同時に、自分の中に偏見があったことにも気づきました。

人の優しさとか気配りに年齢や見た目は関係ないんですよね。この人は若いからとか、服装が派手だからとか、先入観を持っていたことを反省しました。

私の場合、子どもと外出するときは心のどこかで過剰に気を張っていて、特に他のお客さんがいらっしゃるお店の中に入るのはとても緊張してしまいます。そんな中で子どもに優しい店員さんに出会えたことは、とてもありがたい出来事でした。

この話をインスタグラムに投稿したところ、「素敵なお兄さんですね」「こんなお店だったら通いたい」というようなたくさんの共感のコメントをいただきました。中には、ご自身が出会った優しい店員さんの具体的なエピソードを教えてくださる方もいらっしゃいました。

子連れでの外出（特にパパ不在のとき）は体力面でも精神面でも大変に感じることがあるので、優しく接してくださる方や見守ってくださる方と出会うと本当に感謝の気持ちでいっぱいになります。そして、その日のことはずっと覚えているんですよね。

この原稿を書いている今、あのお兄さんのいるカフェに、また子どもたちと行ってみたいなぁと思ったのでした。

外遊びが大好きな4歳息子が公園へ行くのを拒否…驚いた母がその理由に涙した話