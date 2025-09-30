【実は朝ドラ初出演】好感度最強女優・北川景子の知られざる原点…「父はあの大企業の重役」「意外すぎる学生時代の夢」

医師の夢、そして挫折

9月29日にスタートしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。小泉八雲の妻・セツをモデルにした物語で、ヒロインを郄石あかりが演じる。近年の朝ドラは豪華な脇役陣も注目の的だが、今作で大きな話題を呼びそうなのが、意外にも朝ドラ初出演となる北川景子（39歳）だ。

北川が演じるのは、ヒロインに礼儀作法やお茶など武家の娘としての教養を厳しく叩き込む親戚の女性。名家に生まれ、凛とした気品と厳しさを兼ね備えた役どころは、まさに彼女自身の姿と重なる。

「北川は神戸出身で、小学生時代に阪神・淡路大震災を経験しています。父親は日本を代表する大企業・三菱重工の元重役。長年、潜水艦の建造に携わるなど防衛産業に貢献してきたエリートです。

厳格なご家庭で育った彼女の夢は、意外にも医師でした。中学受験を経て中高一貫の大阪女学院に進学すると、医学部合格を目指して予備校に通い詰める日々を送っていたそうです」（芸能記者）

関西の国立大学を志望していたが、成績は思うように伸びず、高校2年の頃に医師の道を断念。人生に思い悩んでいた時期にスカウトされたことが、北川の運命を大きく変えた。

両親からは猛反対されたが、「必ず大学は卒業します」と固い決意を伝えて説得し、単身上京。芸能活動の傍ら、睡眠時間を削って受験勉強に没頭した。

仕事の休憩時間に参考書を広げる姿は、当時の関係者の間では語り草だ。その執念が実を結び、第一志望だった明治大学商学部に合格を果たした。

DAIGOとの結婚でイメージが一変

かつては「美人だけど、演技力はイマイチ」と揶揄された時代もあったが、その評価はうなぎのぼりだ。

「女優業でも彼女のストイックさは変わりませんでした。もともと英語は得意だったそうですが、ハリウッド映画『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』に出演した際、自身の英語のアクセントに満足できなかった。撮影後、単身ロサンゼルスに渡り、2ヵ月間のホームステイを敢行して英語力を徹底的に磨き上げたエピソードは有名です。

一切妥協しない性格と、努力を惜しまない姿勢が、彼女を本格女優に押し上げたのでしょう」（同前）

一方の私生活では山下智久らと浮名を流し、「恋多き女」として名をはせた。当時は人を寄せ付けないクールな雰囲気もあったが、2016年にDAIGOと結婚すると、そのイメージは一変する。

「DAIGOとの夫婦仲の良さが伝わってくるにつれ、『実は親しみやすい人』というイメージが定着。好感度は爆上がりし、『同じ女性として憧れる女性芸能人』をはじめ各種ランキングの常連です。まさに『北川景子無双』と言われるタイミングでの、満を持しての朝ドラ出演となります」（同前）

泉ピン子と上沼恵美子も絶賛

2020年9月に第一子となる女児を出産した際にはわずか2カ月でスピード復帰するなど、いまや「最強のママ女優」の名をほしいままにしている。

「お嬢様育ちとは思えない、関西弁で気さくに話す人柄も、彼女が誰からも愛される理由でしょう。毒舌で知られる泉ピン子や上沼恵美子も『北川景子はホンモノ』と絶賛しています。

竹下登元首相を祖父に持つDAIGOの『華麗なる一族』ともすぐに打ち解け、DAIGOの姉で漫画家の影木栄貴さんは、北川のことを『最愛の義妹』と公言してはばからないほどです」（同前）

11月28日公開の主演映画『ナイトフラワー』では、借金を抱えドラッグの売人へ身を堕とすシングルマザーという難役に挑戦。予告編で見せた「すっぴん」と関西弁の迫真の演技は、すでに大きな話題を呼んでいる。

女優、妻、そして母として非の打ち所がない北川。無双状態は当分続きそうだ。

【こちらも読む】DAIGOがうらやましすぎる…妻・北川景子の「手厚いサポート」がスゴすぎた！

