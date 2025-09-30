今夜の『タイムレスマン』は土プレ延長戦！脱落組、全部見せますSP！ゴールデンSP未公開の“脱落ブロック”をお届け

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszメンバー8人が、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、様々なロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティ『タイムレスマン』（フジテレビ他で毎週火曜 24時15分～）。

9月30日の放送は、9月27日にオンエアされた土曜プレミアム『タイムレスマン』の未公開シーンを大放出。本編では放送しきれなかった“脱落組”の奮闘ぶりを紹介する。

■橋本将生は浜松で「うなぎ弁当」の買い出しに

記念すべき初の全国放送ゴールデンスペシャルとなった土曜プレミアム『タイムレスマン』。番組では、8人そろって伊勢神宮で参拝することを目指して“お伊勢参り”に出発するも、道中の至るところで“競技”に挑戦し、敗者はその場で脱落してしまうという、予測不可能な「東海道中！脱落旅」を繰り広げたtimeleszの8人。

今回は「土プレ延長戦 脱落組、全部見せますSP」と題し、旅の途中で脱落してしまったメンバーにスポットを当て、その行動の一部始終を公開する。

スタート地点の東京タワーで臨んだ最初の競技「立道（たてどう）」で脱落し、品川駅まで自転車で向かう羽目になった松島聡。名古屋へ向かう新幹線の車両内で行った「新幹線立道」で負け残り、浜松で途中下車して、絶品と評判の「うなぎ弁当」の買い出しに走らされた橋本将生。

そして、メンバーがサプライズ出演を果たした東海テレビの情報番組『スイッチ！』の生放送のCM中、スタジオの裏で緊急開催した「パッ道（どう）」で敗れ、名古屋にある東海道の宿場町・鳴海宿の名産品「有松絞り」を買いに行くことになった松島聡（まさかの2回目！）。

本隊が旅を満喫する裏側で、脱落者はいったい何をしていたのか、その全貌が明らかに。汗だくでミッションクリアを目指す松島＆橋本の姿は必見だ。

さらに、品川駅へ向かうリムジンの車内や、新幹線の車中など、道中でメンバーが繰り広げたフリートークも爆笑必至。見どころ満載の30分を、どうかお見逃しなく。

(C)フジテレビ

■番組情報

フジテレビ 『タイムレスマン』

09/30（火）24:15～24:45

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

■関連リンク

『タイムレスマン』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/