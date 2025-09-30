　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の4万5120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

47372.78円　　ボリンジャーバンド3σ
46197.99円　　ボリンジャーバンド2σ
45236.00円　　5日移動平均
45120.00円　　30日夜間取引終値
45043.75円　　29日日経平均株価現物終値
45023.19円　　ボリンジャーバンド1σ
44985.00円　　一目均衡表・転換線
43848.40円　　25日移動平均
43705.00円　　一目均衡表・基準線
42673.61円　　ボリンジャーバンド-1σ
42200.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41569.33円　　75日移動平均
41498.81円　　ボリンジャーバンド2σ
40700.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40324.02円　　ボリンジャーバンド3σ
39143.05円　　200日移動平均


