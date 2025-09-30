日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の4万5120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47372.78円 ボリンジャーバンド3σ
46197.99円 ボリンジャーバンド2σ
45236.00円 5日移動平均
45120.00円 30日夜間取引終値
45043.75円 29日日経平均株価現物終値
45023.19円 ボリンジャーバンド1σ
44985.00円 一目均衡表・転換線
43848.40円 25日移動平均
43705.00円 一目均衡表・基準線
42673.61円 ボリンジャーバンド-1σ
42200.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41569.33円 75日移動平均
41498.81円 ボリンジャーバンド2σ
40700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40324.02円 ボリンジャーバンド3σ
39143.05円 200日移動平均
株探ニュース
