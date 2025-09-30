　30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3138.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3212.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3180.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3148.63ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3146.90ポイント　　5日移動平均
3140.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3138.50ポイント　　30日夜間取引終値
3131.57ポイント　　29日TOPIX現物終値
3116.46ポイント　　25日移動平均
3110.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3084.29ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3052.12ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3022.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3019.95ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2971.17ポイント　　75日移動平均
2938.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2806.38ポイント　　200日移動平均


株探ニュース