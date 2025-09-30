　30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の745ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

798.05ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
788.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
778.31ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
774.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
769.50ポイント　　一目均衡表・基準線
768.44ポイント　　25日移動平均
760.68ポイント　　75日移動平均
760.00ポイント　　一目均衡表・転換線
758.80ポイント　　5日移動平均
758.57ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
756.36ポイント　　29日東証グロース市場250指数現物終値
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
748.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
745.00ポイント　　30日夜間取引終値
738.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
700.49ポイント　　200日移動平均


株探ニュース