19世紀後半、ほとんどの日本人が身につけていた「意外なもの」…外国人が驚いた日本人の「迷信深さ」

日本人は迷信深い？

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

たとえばバードは、通訳の伊藤と現在の青森県黒石を旅している途中、日本の迷信や「お守り」について考えます。同書より引用します（読みやすさのため、改行を編集しています）。

＊＊＊

日本北部の迷信は無尽蔵にあります。道中ずっと集めてきており、全部で数ページに及びます。人々が迷信を教えるのをいやがることはありませんが、伊藤は迷信を笑い、そのくせやはりお守りを身につけています。

お守りはだれもがつけています。お守り袋を売っていない町はひとつもなく、東京のある街では、お守り以外のものをほとんど置いていない店やまったく置いていない店がとても目立ちます。お守り袋は50銭から50円まで実にさまざまあり、ふつう緋色の布に金糸や絹糸で刺繍がしてあります。

女性はお守りをお守り専用につくられた、それとはわからない帯に入れて身につけ、お風呂に入るとき以外、夜も昼も体から離しません。お守りを落とすのは急死の兆しです。お守りを持つ習慣は広く定着しており、伊藤はどこの宿屋へ行っても、わたしがどんなお守りをどうやって身につけているかと訊かれます。

老婦人のなかにはお守りをいくつもつけているので帯がこぶのようにふくらんでいる人もいます。娘や子供ははでなお守り袋を腰にぶらさげています。北部の村にはまげの台にする固いパッドのなかにお守りを縫い込んでいるところもあります。

男性は一般に神道の発祥地、伊勢神宮のお守りをつけています。別当をはじめその他多くの労働者は首にかけていますが、中流の男性はたばこの袋か袖に隠しています。こういったお守り札には神の名や仏典のことばを一語か二語記した以外なにもないものが多くあります。

ケースに入れた小さな仏像はよく袖に入れます。米をつくる農夫はたいがい同様の入れ物に稲荷の化身である狐の小さな像を納めています。お守りの多くはさまざまな神や聖人の小さな姿で、小さな袋のなかに縫い込んであり、特別な力を持つと考えられています。

かようにして高名な聖人、日蓮や弘法大師はお守りの持ち主を無事極楽まで導いてくれ、また、日本のヴィーナスである弁天は女の子に美しさと魅力を与えてくれるのです。

日本の女性ならだれもがひどく怖がる蛇から守ってくれる神もあれば、狐の策略から守ってくれるもの、運をもたらしてくれるもの、水難や事故から守ってくれるもの、愛らしい子供を授けてくれるもの、などなどきりがありません。

こういった護符や像は本来お寺で手に入れるもので、僧侶の収入源なのです。近ごろ田んぼに棒が立ててあって、文字をかきつけた紙が何枚も下がっているのをしきりに見かけます。これは虫除けのお守りで、お寺で入手します。

秋田・青森の両県の馬は大半が首からお守りをぶらさげています。仏教の僧侶は財源に変えられる迷信はなんでも奨励・促進します。医薬の神を撫でてから病人のところへ送られた布切れは、場合によっては直接薬を投与したのと同じ効用があるとされています。

水難除けのお守りは、勇気を出して吞み込めば、なんでも窒息に効くとか。迷信には家屋の建築を左右するものもあります。ゆえに蔵は敷地の北東に、戸は南東に、戸棚は南西に配置するのが吉なのです。

眠るときは、頭はどんなことがあっても北に向けてはなりません。人が亡くなると、遺骸は頭を北に向けて安置するからです。また湯と水を混ぜるときは、必ず桶の湯に水をそそぎます。水に湯を足してはなりません。亡骸を清める際に、水に湯をそそいで用いるからです。

竹製の箸と木製の箸を片方ずついっしょに使うのは不吉です。なぜなら火葬場で遺骨を集める際に、箸をそのように使うからです。

＊＊＊

さらに〈明治時代、日本を旅したイギリス人女性が「日本のことわざ」を知って大笑いした理由〉では、バードが日本人との団欒の中で知った「ことわざ」にまつわるエピソードが書かれています。

