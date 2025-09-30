【短期集中連載】

若かりし角田裕毅の素顔04（全5回）後編

「2021年：F1」

ヨーロッパに渡ってわずか3年でF1のシートをつかみ取った角田裕毅。2014年の小林可夢偉以来、7年ぶりの日本人F1フルタイムドライバー誕生に大きな注目が集まった。

アルファタウリのマシンを与えられた角田は、その期待に応えて開幕戦バーレーンGPでいきなり9位入賞を果たす。しかし、第2戦エミリア・ロマーニャGPの予選でクラッシュを喫し、そこから調子を落とすことになった。

大きな試練にぶつかった20歳のルーキーは、どのようにして立ち直っていったのか。角田のそばで叱咤激励した元ホンダのF1マネージングディレクター山本雅史に、その当時の様子を話してもらった。

角田裕毅にとって2021年はF1の基礎を学んだ年だった photo by Boozy



── F1デビューとなった2021年、第2戦エミリア・ロマーニャGPの予選Q1でのクラッシュをきっかけに、角田選手は調子を落としてしまいました。角田選手がその苦しみから抜け出せた理由、成長できた理由は何だったのでしょうか？

「あそこからすごく成長できた理由のひとつが、アレクサンダー・アルボンの存在だと思います。アレックスが途中から『先生』になってくれたんです。

彼はレッドブルのリザーブドライバーとして、常に金曜にマックス（・フェルスタッペン）の裏メニューでファクトリーのシミュレーターをドライブしていました。だけど、それが終わってから夜のフライトでサーキットに来て、マルコさんの依頼で角田の現場教育担当をしてくれていたんです」

── 当時はエンジニアとのデータ分析なども突き詰めができていなくて、さっさとサーキットから帰ってしまっていたと、角田選手はあとになって話していました。

「（チームメイトの）ピエール・ガスリーはいつも、最後の最後まで担当レースエンジニアとミーティングしているんだけど、角田は全体ミーティングが終わったら一番に部屋から出てくるんです。

あとになってわかったのは、本人曰く、最初は何を話せばいいのかもわかっていなかったということで、それじゃダメだからエンジニアとどういうコミュニケーションを取るべきなのかを教えてやれと、マルコさんがアレックスに依頼をして、そこからは角田もエンジニアのオフィスに入り浸るようになったんです。

そこからの学びはたくさんあったんだと思います。角田にとって2021年はF1の基礎を学んだ年になったでしょう。そういうタイミングとかも、周りの人たちに生かされているな、ということですね。

縁やタイミングに恵まれないドライバーもいるなかで、角田は本当にそういった面に恵まれたドライバーだと思います」

【食事の誘いを断る姿勢に安心】

── 当初はF1をナメていたところもあり、トレーニングもしっかりやらず、ミルトンキーンズの自宅でウーバーイーツ三昧だったと、本人があとで明かしていました。

「2021年は、僕もコロナ禍の渡航制限の影響で、シーズン中はずっとミルトンキーンズに滞在していました。角田もミルトンキーンズに住んでいたから、時々『ステーキを食べに行こうぜ』って誘って、郊外にある熟成肉のステーキハウスに行ったりしていましたね。

でも、誘った時も2回に1回くらいは『トレーニングがあるから何時以降じゃないと行けません』って返事が来るんです。10人中8人か9人くらいのドライバーは、即答で『行きます！』って返事しますよ。だけど角田は違ったし、僕はあれを見て安心しました。

そうやって真面目に取り組んでいることもそうだし、僕のような立場の人間にもきちんと意見をして、自分がやるべきことを優先できるということですから。田辺（豊治テクニカルディレクター）さんの家でご馳走になったりもしていたので、環境もよかったですよね」

── シーズン前半戦の成績では、2年目のシート確保が決められない微妙な情勢でした。チームへの残留に向けたプレッシャーも、角田選手のなかにあったようです。それに対して、ホンダとしてはどのような姿勢だったのでしょうか？

「ホンダのF1への直接的な関与は2021年で終わるし、僕自身が2022年以降、そのフィールドにいないということもわかっていたので、なんとかその先につなげてやりたいという思いは常にありました。

せっかくF1に昇格したのに、ホンダの撤退とともに角田もシートを失うようなことはなく、ホンダが乗せたのではなくて角田自身の力でF1に乗ったんだということを証明させてあげたいという思いでした」

【角田が２年目も乗れるために】

── 2022年の契約は9月7日、第14戦イタリアGPの前に発表されています。第10戦イギリスGPでは10位、第11戦ハンガリーGPでは6位入賞を果たし、調子が上向いてきたことに加えて、ホンダとレッドブルが2022年以降もHRC（ホンダ・レーシング）からパワーユニットをサポートする形で続くこともプラスに働いたのでしょうか。

当時、山本さんが「ホンダは撤退するけど、角田のためにきちんとレールを敷いてから辞めていきます」とおっしゃっていたのが記憶に残っています。

「2021年限りでホンダはF1から撤退するものの、2022年もホンダがレッドブルにパワーユニットを使ってもらうことは決まっていましたからね。

最初は本社側でも反対されたし、それも微妙だったんです。だけど、2021年を迎える前に経営会議で『今年チャンピオンを獲って辞めたいから、そのためにも今年は引き継ぎ作業などにリソースを割かれることなく、目の前のレースに集中できるように、来年（2022年）を引き継ぎ期間として、レッドブルに対してミニマムのサポートをする1年をください』と言いました。

そうすれば、2021年の結果がよくなるというだけでなく、そういう背景も含めて角田が2年目も乗れる道筋がつけられるだろう、と考えたからです。

あの時はコロナの影響で、3月の開幕前に日本を出ると、夏休みまで帰ってこない予定だったんです。入国制限と隔離措置があったから、ずっとイギリスに滞在していたんですね。だからその渡欧前に経営会議で提案して、承諾を得ていたんです。

9月に発表されることになった経緯は覚えていないけど、そういう背景もあって、レッドブル側との交渉がスムーズに進んだからだと思います」

（05につづく）



【profile】

山本雅史（やまもと・まさし）

1964年3月15日生まれ、奈良県出身。高校卒業後の1982年、本田技術研究所（Honda R＆D）に入社。2016年、マネージメントの手腕を買われてホンダ本社のモータースポーツ部長に就任。2019年にF1担当マネージングディレクターとなり、2020年のアルファタウリ優勝や2021年のレッドブル・ドライバーズタイトル獲得に貢献。2022年1月にホンダを退職し、現在はMASAコンサルティング・コミュニケーションズ代表を務める。