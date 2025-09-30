アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が首脳会談を行ったことを受け、アメリカ政府はパレスチナ自治区ガザでの戦闘終結をめぐる20項目の包括的な和平計画を発表しました。

アメリカ トランプ大統領

「我々は数百年も続いてきた死と破壊を終わらせることができる。地域全体の安全・平和・繁栄のための新たな節目を迎えることができる」

アメリカ政府は29日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結と戦後統治に関する20項目の包括的な和平計画を発表しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスがこの計画に合意した場合、空爆などの軍事作戦はただちに凍結され、戦闘は終結するとしています。

計画ではハマスに対し、72時間以内にすべての人質の解放を求めていて、それが確認されればハマス構成員に恩赦を認めます。

また、ガザには直ちに国連などの国際機関による食料品などの援助物資の搬入が始まり、電気や水道などインフラの復旧工事にも着手するということです。

アメリカ トランプ大統領

「私の計画では、新たな国際監視機関として平和委員会の設立を求めています」

戦闘の終結後については、ガザの統治を監督するための国際監視機関を設置し、トランプ大統領がそのトップを務める計画です。

イスラエルによるガザの占領や併合を否定する一方、一定期間はガザ周辺を含めてイスラエル軍が地域の治安を管理するとしています。

また、ハマスについては、ガザの統治に関与しないと明記するとともに、地下のトンネルなどの戦闘に使われていたインフラは破壊する方針です。

トランプ大統領はイスラエルがこの計画に合意したことを明らかにしたうえで、ハマス側がこの計画を拒否したり遅らせたりした場合には、イスラエルによる戦闘継続を支持すると強調しています。