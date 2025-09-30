明石家さんま、憧れの山田洋次監督作品に念願の初参戦！ 山田洋次主演『TOKYOタクシー』に声の出演
明石家さんまが、倍賞千恵子と木村拓哉が共演する山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』で、念願の山田組に初参加。木村演じるタクシー運転手・浩二の仕事仲間役で声の出演を果たす。
山田洋次監督の91本目の作品となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に、昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変化する大都市＜東京＞を舞台に、人生の喜びをうたいあげるヒューマンドラマ。
キャストには、山田監督作品には欠かせない倍賞千恵子、そして『武士の一分』以来19年ぶりの山田組参加となる木村拓哉。さらに蒼井優、迫田孝也、優香、中島瑠菜、イ・ジュニョン、笹野高史など多彩なキャストが集結した。
このたび、お笑いタレント・明石家さんまが念願の山田組に初参加し、声の出演を務めることが決定した。さんまが演じるのは、木村拓哉演じるタクシー運転手・浩二の仕事仲間・佐田。ある女性からの依頼を、自分の代わりに引き受けてほしいと浩二に頼み込む。その女性こそ、倍賞千恵子演じるマダム・すみれであり、浩二とすみれが出会うきっかけを作る重要な役どころだ。電話の声だけで陽気かつコミカルな人物像を浮かび上がらせる、まさにさんまにしか演じられない役となっている。
出演オファーを受けた時の気持ちについて、明石家は「木村さん出演で、そして山田洋次監督の作品ということで何も考えず二つ返事でOKと言いました」と憧れだった山田監督作品への参加を即決したことを告白。長年の友人でもある木村との共演については、「何度も共演していますが、今回は監督が山田洋次さんなのでちょっと緊張しました」と語った。
また、山田監督の演出については、「徹底的にこだわる方と聞いていたんですが、まさか（監督に）私が徹底的にやられるとは思いませんでした（笑）」とユーモアを交えて振り返り、演技での苦労をにじませた。
今回、さんまは声だけの出演にもかかわらず、アフレコではなく撮影現場で実際に木村と掛け合いをしながら収録。収録の合間には、木村と和気あいあいと談笑するなど、芝居でも息の合った様子を見せていた。
あわせて、その様子を捉えたメイキング映像と写真も解禁された。メイキング映像では、憧れの山田監督から演出を受け、緊張しながらも真剣な表情で演技に挑むさんまの姿や、別室で木村と掛け合いの芝居をする様子が収められている。山田監督からの「もう少し関西弁を抑えて欲しい」というまさかの要望に、「なぜ俺を起用してくれたんや？（笑）」と笑いながらツッコミを入れる一幕も。しかしすぐに山田監督の意図を汲み取り、演技に反映していた。現場は終始笑いに包まれた和やかな雰囲気だったことが映像からも伝わる。
メイキング写真には、緊張していたさんまを労うかのように、木村と山田監督が笑顔で肩を並べる姿が収められている。映画界とお笑い界、それぞれの国民的スターが集結した豪華な記念写真となった。
映画『TOKYOタクシー』は、11月21日より全国公開。
※明石家さんまのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■明石家さんま
――出演のお話がきた時のお気持ちを聞かせてください。
木村くん出演で、そして山田洋次監督の作品ということで何も考えず二つ返事でOKと言いました。
――声の出演になりましたが木村さんとの共演はいかがでしたか？
何度も共演はしているんですが、今回は監督が山田洋次さんなのでちょっと緊張しました。僕、声の出演なんです。顔は映ってないんですけどね（笑）。
――監督の演出はいかがでしたか？
厳しかったです。徹底的にこだわる方と聞いていたんですが、まさか（監督に）私が徹底的にやられるとは思いませんでした（笑）。
――『TOKYOタクシー』を楽しみにされている方へメッセージをお願いします。
『TOKYOタクシー』面白いです！ まだ（撮影は）2シーン目なんですけどね（笑）。（スタッフの皆さん）がんばってください！
