実は3児以上いる“子だくさん”芸能界美女たち ＜計21人＞イッキ見！
かつてバラドルとして活躍し、現在はシンガポール在住の鈴木ちなみが今月、第3子を出産したことを発表した。2020年に結婚した鈴木のこのおめでたいニュースに対しては「もう3児も!?」と驚く人も少なくないのではないだろうか。そこで今回は、“3児以上を生み育てている”子だくさんの芸能界美女たちをまとめた。
■辻希美
平成から令和にかけて“子だくさんタレント”と言えば、彼女をまず思い浮かべるのではないだろうか。人気タレントでYouTuberとしても活躍中の辻希美だ。辻はモーニング娘。の人気メンバーだった2007年6月に杉浦太陽と結婚し、同年11月に長女の希空を出産した。
その後も2010年12月に第2子となる長男、2013年3月に第3子となる次男、さらに不妊治療の末に2018年12月に第4子の三男、そして今年8月に第5子女児を出産した。なお、結婚会見の時にお腹にいた長女・希空は昨年芸能界デビューを飾り、インフルエンサーとして瞬く間に人気になっている。
■武井咲
10代からモデル、女優として活躍している武井咲。彼女はドラマ『戦力外捜査官』（日本テレビ系）での共演を機にEXILE TAKAHIROと交際に発展し、2017年9月に結婚している。
結婚とともに妊娠を公表していた武井は、第1子の女児を2018年3月に出産。さらに2022年3月に第2子女児を、2025年2月に第3子女児の出産を発表している。
■上戸彩
デビューから20余年、映画にドラマ、CMなど、多方面で活躍を続ける上戸彩。昨年末には、恒例となっている漫才日本一決定戦『M‐1グランプリ』（テレビ朝日系）に司会として登場し、もうすぐ40歳とは思えない美ぼうで視聴者を魅了した。
そんな彼女は私生活では2012年にダンス＆ボーカルグループ・EXILE HIROと結婚。2015年に長女、2019年に長男、そして2023年6月に次男を出産している。
■近藤千尋
モデルとして活躍し、お笑いトリオ（現コンビ）ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚した近藤千尋。
そんな近藤は2017年5月第1子女児、2019年10月に第2子女児、2024年8月に第3子女児を出産している。そんな近藤は、インスタグラムで5人家族の行楽の様子を度々公開している。
■小雪
モデルから女優へ転身し、その“クールビューティー”な魅力で2000年代から活躍中の小雪。
私生活では2011年4月に映画『カムイ外伝』での共演がきっかけで交際に発展した俳優・松山ケンイチと結婚した。2012年1月に第1子となる男子、2013年1月に第2子となる女子、2015年7月に第3子となる男子を出産している。
“スーパー秋田美人”は4児の母！
■伊東美咲
モデルとして活動を開始し、2000年代には女優として『ごくせん』（日本テレビ系）、『ランチの女王』、『電車男』（ともにフジテレビ系）など人気ドラマに出演していた伊東美咲。
2009年に結婚したのち、ハワイに移住している彼女は、2010年6月に第1子（長女）を、2015年6月に第2子男児（長男）を、2018年末に第3子女児を出産していたことが公表している。
■加藤夏希
モデルとして活動をスタートさせ、その端正な顔立ちで人気に。のちに、生まれ故郷・秋田県をPRする「あきた美の国大使」に就任し、当時の県知事から「スーパー秋田美人」と称された加藤夏希。
そんな加藤は2014年に一般男性と結婚し、2016年7月7日、第1子となる女児を、2019年2月に第2子となる男児を、さらに、2021年1月に第3子となる男児、そして昨年2024年5月29日、第4子となる女児を出産したことを明らかにしている。
■杏
国際的俳優・渡辺謙の娘として知られ、自身も主演したNHK連続テレビ小説『ごちそうさん』、『デート〜恋とはどんなものかしら〜』（フジテレビ系）などで人気の杏。
元夫の東出昌大との間に2016年5月に第1子・第2子となる双子の女児を、2017年11月、第3子となる男児を出産している。東出との離婚後、2022年8月に、子どもたちと共にフランスに移住することを発表している。
■高岡早紀
10代から活躍し、その後も時代を超えて「魔性の女」として妖艶な魅力を放ち続けている女優・高岡早紀。
私生活では1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男と2人の息子を出産した。保坂とは2004年6月に離婚したが、その後、2010年9月に当時交際していた男性との間に女児を出産。女手一つで3子を育て上げた。
■山田優
「GINGER」（講談社）、「GLAMOROUS」（幻冬舎）など、モデルとして活躍後、2015年からの映画『新宿スワン』シリーズ、2018年の映画『食べる女』などへ出演し、女優としても活動している山田優。
そんな山田は2012年に俳優の小栗旬と結婚。2014年に第1子、2017年に第2子、2020年に第3子、2022年に第4子を出産している。
