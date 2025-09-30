ママ友「私も娘とお泊まりしたことにして！」ママ友夫「妻は娘と一緒ですか？」【恐ろしい修羅場】に

筆者の知人Aさんには、同じ産院で出産し、家族同然の付き合いをしている親友Mさんがいました。しかしある日、Mさんの信じられない裏切り行為が発覚してしまうのです。

「親友」と呼べるママ

「夫婦の時間を作りたいんだろう」と思ってMさんの娘を預かっていたAさん。ところがMさんは不倫相手とのお泊まりの口実にAさんを利用していたのです。

家族ぐるみで仲良くしていた相手からの、あまりにも酷い裏切りにショックを受けたAさんは、Mさんと口裏を合わせることなく、彼女の夫に正直に全部話したのでした。

親友だと思っていた相手に裏切られたAさんは、Mさんとの友達付き合いを解消したそうです。

【体験者：30代・主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

