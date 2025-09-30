西山真瑚とのカップル結成を発表

日本のフィギュア界にまた、驚くべきアイスダンスのカップルが誕生した。29日、女子シングルで活躍してきた紀平梨花（トヨタ自動車）が、西山真瑚（しんご、オリエンタルバイオ）とのカップルを結成するとインスタグラムで電撃発表。日本では楽しみなカップルの誕生が続いている。

フィギュアファンが驚く一報だった。紀平は2ショット写真などを投稿し、「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。私はアイスダンスに挑戦します」と報告。女子シングルでは今月開催された中部選手権を欠場し、26年ミラノ五輪出場の可能性はなくなっていた。欠場を報告した際の投稿では「今は、新たな挑戦に向けても前向きに取り組んでおります」とも伝えていた。

シニアデビューの2018-19シーズンにGPファイナル制覇。19、20年の全日本選手権も連覇している。20年の全日本選手権では、安藤美姫以来17年ぶりとなる日本女子2人目の4回転ジャンプ（サルコー）に成功。ただ21年に右足首を疲労骨折して以来、怪我との闘いが続いていた。昨季までの2シーズンは全休している。

紀平とカップルを組む西山は2019年全日本ジュニア選手権優勝など、アイスダンスで実績を積んできた。昨季まで田中梓沙とのカップルで全日本選手権2年連続の準優勝。今年2月のアジア大会では銅メダルを獲得したが、7月に田中とのカップル解消を報告していた。

日本のアイスダンス種目では、5月に櫛田育良、島田高志郎がカップル結成を発表。ネットは騒然となった。8月のアイスショー「フレンズオンアイス2025」で演技をお披露目し“いくこう”の愛称もついた。櫛田は全日本ジュニアで2023年に2位、2024年に3位。23歳の島田は2022年の全日本選手権で2位となるなど、シングルで期待された2人の組み合わせ。櫛田は女子シングルと並行してアイスダンスに挑戦し、島田はアイスダンスに専念している。

また7月には昨季の世界ジュニア選手権代表・田村篤彦と、女子シングルで全日本選手権出場経験のある浦松千聖がペアを結成。昨季の世界選手権、四大陸選手権に出場した“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組が日本のトップを走る中、楽しみなカップルの誕生も続いている。

22年北京五輪には小松原美里、尊組が出場。団体戦で銀メダルを獲得した。10年バンクーバー五輪で男子シングル銅メダルの高橋大輔は、村元哉中とのカップルで22年四大陸選手権2位、全日本選手権優勝など活躍。現在はともに競技活動から退いている。



