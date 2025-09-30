川崎U-18でプレーする2年生ボランチ・小川尋斗

「今年は偉大な番号である14番をもらっているので、中村憲剛さんや脇坂泰斗選手のようにアシスト、ゴールには拘っていきたいと思っています」

川崎フロンターレU-18の2年生ボランチ・小川尋斗はクラブを象徴する番号を託され、責任と自覚を持って今季に挑んでいる。

小川の特徴は予測とアジリティーを駆使したボールハント力と、奪ったボールをドリブルで仕掛けたり、スルーパスを通したりと、マイボールにしてからの判断の速さとプレーのクオリティーは非常に高い。昨年はプレミアリーグEASTで1試合の出場にとどまったが、今年は14番とともに不動のレギュラーとして地位を確立している。

彼の魅力の1つとして、周りの選手の特徴を把握した上で、自分の良さを出す術を探せること。今年のプレミアEASTでは前期はどちらかというと攻守のバランスを司るのに重きを置き、後ろからのビルドアップの中継点としてミドルエリアで運動量を発揮していた。

だが、後期はCBだった林駿佑（トップ昇格内定）がボランチにポジションを上げてきたことで、よりアタッキングサードへの飛び出しや関わりが増えた。

「林さんは守備的なボランチで、林さんから『どんどん上がっていい』と言われているので、林さんや周りに積極的に当ててワンタッチで組み立てながら、より前に関われるようなプレーを意識しています」

この言葉通り、第14節の流通経済大柏戦では林と息のあった連係を見せた。シンプルにボールを預けてから、縦へ抜けるスプリントを入れ、前線のFW新堀翔、平塚隼人を追い越したり、リターンを受けて鋭いスルーパスを通したりとチャンスを生み出した。

ダブルボランチの守備のスイッチとリズムメークとゲームメークによって、2位の流通経済大柏に4-1の快勝。低迷していた前期の流れを断ち切る価値ある勝利で、後期2連勝を飾った。

「長所であるボール奪取を発揮しながらも、攻撃面で結果を残すには、どんどん前にアクションしていくことが必要だと感じていたので、今、それを発揮できる環境にあるからこそ、もっと結果にこだわっていきたいと思っています」

成長のきっかけを掴もうとしている小川に、改めて14番への思いを聞いてみた。

「14番は重いし、試合を左右するようなプレーをしないといけない。ユースの練習に中村憲剛さんが来て、見てくれる時があるんです。その時、一緒にプレーもさせてもらうのですが、よく『ターンをしろ、前を向くことを意識しろ。判断を早くしろ』と言われているので、そのイメージを常に持っていました。失わない、状況を見てテンポを変えるというプレーは憲剛さんも脇坂さんもうまいですし、スルーパスの精度はもっと磨いていかないといけないと思っています」

偉大な先輩から助言

試合をコントローするだけではなく、味方のゲームプランを維持させながら、相手のゲームプランを壊す。川崎の14番はそれをピッチで具現化させている。それを目の当たりにしてきたからこそ、自分のプレーの精度にはこだわりが強い。

「今日も2本のスルーパスが『完璧に通せばゴール』というシーンで、うまく通らなかったことがありました。今日、雨の影響でピッチがスリッピーだったので、コースが見えた瞬間に低弾道のパスを狙ったのですが、ちょっとボールを滑らせすぎてしまって、結果として狙いよりも長めになってしまった。もし、あの時に回転をかけて、少しでも上から下に落とすイメージで蹴っていれば、味方の足元にピタリと届いて、狙い通りのゴールが生まれていたかもしれない。『通った』と思っても、質が足りなくて届かないシーンが2つもあったので、そこは課題として受け止めていきたいと思います」

通った、通らなかったというシンプルなジャッジではなく、なぜ通らなかったのか、どこまでが正解で、どこが問題だったのか。プレーの流れを細かく分析し、明確な問題を抽出できる能力こそ、彼が2年生で14番を与えられた理由かもしれない。

ただ、彼には理想像がある。それは同じ川崎のアカデミーからトップに昇格し、世界へと羽ばたいて行った田中碧だ。

「憲剛さんや脇坂さんと僕は若干タイプが違って、僕はハードワーカーでボールを刈り取ってつなげていくプレーが得意なので、田中碧選手を目標にしています。田中選手はちょうど僕が小学4年生でフロンターレのアカデミーに入った時に、トップ昇格1年目の選手だったので、すごくインパクトが大きくて。一生懸命走って、守備ではボールを刈り取ってピンチを防いで、攻撃ではチャンスを作るゲームメークをするのが自分の目標です」

田中の献身性と攻撃への関わり。歴代14番のゲームを作りながら、相手を壊していくプレー。この両方を身につけられれば、彼はより上のステージに掛け上がっていけるはず。最高のお手本たちに背中を押してもらいながら、小川は世代屈指のボランチへと階段を駆け上がる。（FOOTBALL ZONE編集部）