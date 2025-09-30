上田綺世が今季6ゴール目を記録

日本代表FW上田綺世は、所属するオランダ1部フェイエノールトで得点を量産している。

9月28日に行われた第7節のフローニンヘン戦でもゴールを決め、今季のリーグ戦での得点数を6に伸ばし、得点ランクのトップを走っている。

フローニンヘン戦では左サイドから送られてきたクロスに対し、ゴール前でDFのマークを外した上田がダイビングヘッドでボールをゴール左に突き刺した。このゴールが決勝点となり、2試合ぶりとなる勝利に貢献した。

「U-NEXTフットボール」の公式サイトは、このプレーの動画を「X」で公開。「止まらない上田綺世 ボックス内のヘディングで今季6点目！これが決勝点となり、チームを勝利に導く 得点ランキングでも単独首位に」と紹介している。

SNS上ではファンからも「オフザボールの動きやべえ」「得点パターンへの持っていき方、CBの剥がし方がうますぎる」「監督がファンペルシーなのなんかいいよね。色々教えてもらってるんだろうか」「空間を作るプレーが巧みすぎる」「このペースでいけば得点王も狙える」「完璧に仕上がっとるやないか ワールドカップ楽しみ」「マークの剥がし方うんま」「動きがうますぎる」「かつてベンゼマもこの駆け引きが得意だった」「完全に覚醒モード入ってる」「うますぎて言葉が出ない」と、得点に至るまでの上田の動きを称賛する声が多く寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）