【太平洋戦争】じっさいに墜ちた敵機は報告された戦果の「6分の1」…「〇機撃墜のエース」という称号が無意味なワケ

戦後80年。私はそのうち30年以上にわたり、日本海軍の戦闘機搭乗員を中心に旧軍人、遺族、関係者の取材を重ねてきたが、その過程で、遺族や戦友会、クラス会から託された史料も少なくない。そこで、不定期にはなるが戦時中、当事者によって書かれた日記、手記をシリーズで紹介していこうと思う。

その最初に、昭和18（1943）年6月30日、ソロモン諸島レンドバ島上空の空戦で戦死した大野竹好中尉の手記を4回にわたって取り上げる。今回はその第2回である。この手記は、大野中尉の出身期である海軍兵学校六十八期のクラス会が解散した際、同期の生き残り戦闘機搭乗員であった中島大八氏（元大尉）よりコピーとともに後事を託されたものだ。原本はクラス会が持っていると聞かされていたが、クラス会幹事も亡くなり、いまやどこにあるかはわからない。

（本文は海軍の縦書き用箋全64ページに平仮名、旧仮名遣い、旧漢字で書かれているが、ここでは新仮名、新漢字で表記、明らかな誤字は改め、解説を付する）

（第1回＜【太平洋戦争】ラバウルに来て、わずか5日で戦死も…ある青年士官が手記に残した「前線の偽らざる実相」＞より続く）

不利な体勢からの逆転勝利

昭和18（1943）年5月10日、零戦58機を擁してラバウル東飛行場に進出した第二五一海軍航空隊は、同14日、ニューギニア東部のオロ湾空襲で初陣を飾ったが、翌15日には不時着機捜索のため発進した第一分隊長木村章大尉機と中山義一二飛曹機が悪天候で行方不明になるなど、早くも苦戦のきざしが見えてきていた。今回も、第三分隊長だった大野竹好中尉が戦いの合間に書いていた手記から、大戦中期の天王山となったラバウル、ソロモン航空戦の実相を紹介する。

〈賑やかな八木節が搭乗員室から聞こえる。

「整列は七時、攻撃に行く者は急げッ」

と先任搭乗員田中上飛曹が怒鳴る。どやどやと一同立ち上がって準備を始める。今日はニューギニアの北東岸に出没する敵機を捕捉して叩きつけてやろうという作戦。ニューブリテンの西端からクレチン岬、ラエ、サラモア、ワードフント岬にかけてよい鴨はいないかなァと円タクの運ちゃんの如く流して歩くのである。昨日は一時間位流したが餌がない。今日は時間を変えて流そうという魂胆である。指揮官は私。

整列して一場の訓示、注意を与えて司令に届けて離陸をして編隊を組んで針路を定めて二十一機の戦闘機は南海の大空を圧して進撃する。一中隊は私の率いる七機、二中隊は橋本（光輝）中尉の率いる七機、三中隊は林（喜重）中尉の同じく七機。途中ダンピール海峡で巨大な積乱雲にぶつかり、針路を南に捻った他異状なく、愈々暗黒島パプアの三〇〇〇メートルを超える山が見えだした。サラモアからワウ、ブロロと一巡りして海上に出た時、松本二飛曹が高空に雲を曳いて走るP-38十二機の編隊を発見した。

一瞬にして全戦闘機隊は戦闘隊形に展開し、突撃を開始した。乱雲の乱れ走る大空一杯に凄愴な殺気が漲った。敵は優速を誇るP-38、然も我よりも三千メートル高い優位にいる。必然、我に不利の態勢だ。が、何を憂える必要があろう。我に火のごとき闘魂あり、我に練度を重ねた実力あり。我に絶対必勝の自信あり。

約十分間の追撃で彼我の高度差は千メートルとなった。突如敵は反転したと見るや数珠つなぎとなって逆落としに味方の上へ降って来た。機銃機砲の曳痕弾が雨の如く降り注いだ。しかし次の瞬間、敵の一機は火達磨となって砕けて飛散し、更にもう一機は黒煙を吐いて雲中に突入し、残り十機に味方の戦闘機が追い縋りながら雨と火箭を浴びせかけていた。斯くて戦闘の勝敗は一瞬にして決した。

敵は優速を利用して雲を霞と逃げ去ったので三機を撃墜したのみで逸したが、あの不利な態勢より闘ったにも拘らず味方には一機の被害もなかった。

帰途、橋本中尉以下四機が燃料補給のためスルミ基地に不時着した。補給を終わった時、B-24（大型爆撃機）が四機、高度二千で爆撃に来た。そしてその一機は味方高角砲に、一機は飛び立った橋本中尉以下四機の邀撃に遭って一塊の火焔と化して墜ちていった。

「弾丸さえあれば残りの二機も生かしては置かなかったのに」

と弾丸を撃ち尽くした橋本中尉は帰ってきて惜しがった。然し同期の香下中尉や林中尉は

「橋本の野郎ばかりうまくやりやがる」

と言って口惜しがった。

次の日も流しをやったが敵を見なかった。武運に恵まれない香下中尉が地団太を踏んだ。〉

零戦搭乗員たちの士気の高さが伺える。だが、高度が優位にある敵戦闘機に低高度から空戦を仕掛けるようなことは、ほどなく搭乗員の戦死者が増え、全体の技倆が低下してくると、やりたくてもできなくなってくる。翌昭和19年のフィリピン戦線では、同じP-38に零戦が追い回されるようになるのだ。

日本海軍の誇る夜間戦闘機「月光」

大野中尉は続けて、当時、司令小園安名大佐の発案で双発の二式陸上偵察機に斜銃（通常の戦闘機の機銃は進行方向に向けてついているが、機銃の軸線を約30度傾け、斜めに取りつけることで大型爆撃機の防備が薄い下から撃ちあげられるようにしたもの）を装備した夜間戦闘機について述べている。

〈夜間戦闘機

敵は我が海軍の零式戦闘機をZero Fighterと称して悪魔の如く恐れている。嘗てニューギニアで撃墜されたボーイングB-17の搭乗員の一人を、捕虜として私が尋問したことがある。

「I saw two Zeros! and next second, I found myself in the fire! They were the angels of the hell to us」（注：地獄への使者）

と、彼は戦慄しながら語った。零式戦闘機略して零戦の驚異的性能、その速力、その火力、その旋回性能、その上昇力は、搭乗員技倆の優秀と相まって米英の誇る新鋭機を完膚なきまでに叩きのめしているのである。

この零戦に加えて我が隊が誇るものに夜間戦闘機がある。この双発動機の重戦闘機は小園司令の考案になる独特の機関砲を有し、高度の速力と運動性を有する優秀機であるが、その威力は未だ実戦に発揮する機会はなかった。

五月三十一日、敵の夜間空襲があった。彼らは昼間の空襲によってむざむざ零戦の餌食となる危険を冒すほど勇敢ではないので専ら月明を利して執拗な夜間爆撃を繰り返すのである。この時飛来したのはB-17五機であった。

時機至れりとばかり工藤上飛曹の操縦する夜間戦闘機が左右のエンジンの同調からくる快い唸りを残しながら十三夜の月光の漲る夜空へ舞い上がっていった。そしてまもなく南方の空に曳痕弾が飛び交うのを見るや巨大な火焔がぽっかり中空に浮いてそして矢の如く墜ちて行った。「一機撃墜」の電波が夜間戦闘機から発せられたのはその直後だった。そしてそれから数分の後、再び炎々たる火の塊が夜空に浮かびそして墜ちて消えた。「更に一機撃墜」の電報がその後に続いた。之以上我々が何を望むだろうか。B-17三機と交戦して其の二機を撃墜したのである。ラバウル基地はどっと沸き立って、工藤上飛曹と偵察席に立った飛行士菅原中尉は英雄となった。

敵の電報を解読して、この夜戦で敵の爆撃隊の隊長が撃墜されたことが判明した。そしてその次の晩もその次の晩もずっと月明の晴天が続いたにもかかわらず、敵は一度も来襲せず我々を失望させた。〉

双発の二式陸上偵察機をベースに斜銃を搭載した夜間戦闘機は、敵機の腹の下から撃ち上げることで、一夜に2機のB-17を撃墜したのだ。この晩を境に、しばらく敵機の夜間空襲はなくなり、隊員たちはようやく夜、熟睡できるようになった。この夜間戦闘機は「月光」と名づけられた。

戦況は厳しさを増していく

零戦隊による戦いも、だんだん激しさを増してくる。大野中尉の手記にも初めて、戦況が厳しいことが記される。

〈ルッセル島大空中戦（其の一）

海軍記念日（注：五月二十七日）がやって来た。然し今年の海軍記念日を挟んだ前後数週間は必ずしも戦況我に有利ではなかった。聯合艦隊司令長官山本元帥の戦死が報ぜられ（注：4月18日戦死、発表は5月21日）、又、熱田島（注：アッツ島）守備隊の全滅が発表された。然もニューギニア、ソロモン方面も連続の悪天候に華々しい航空作戦が出来なかった。我々は機材の整備、搭乗員の訓練の傍ら、毎日延べ十数機をもってニューブリテン南岸の流し哨戒を行った。六月一日磯崎少尉の率いる五機がB-17一機をジャッキノット湾上空で発見、撃墜した。翌日は戦闘機三十二機をもって大挙東部ニューギニアに蠢動する敵機を捕捉撃滅せんものと出動したがこれまた天候不良のため進入不能で引き返し、切歯扼腕したのであった。しかしこの雌伏は長く続かなかった。

六月七日。本隊と、そして二〇四空、五八二空、合して八十一機の零戦が、台風の如く敵空軍（注：アメリカには空軍はなかったから、海軍、海兵隊、陸軍の各航空隊の相称の意味で使われた言葉）の本隊ガダルカナルを襲ったのである。〉

ここで、この日の作戦について補足説明をする。ここへ来て、敵は増強された航空兵力を背景に、昼夜を問わず多数機をもって日本軍拠点の各方面に来襲を繰り返していた。それは「波状攻撃」とも呼べるぐらいの激しさで、その数は米側資料によれば、5月中に、ソロモン諸島ではムンダにのべ516機、コロンバンガラにのべ367機、レカタに263機、ブイン、バラレ、ショートランドにのべ合計181機、ニューギニアのラエに264機、サラモアに444機、フィンシュハーフェンに43機、そしてラバウルに79機……といった具合であった。

そこで、航空作戦の敗勢を挽回するために大作戦（六〇三作戦）が企図された。この作戦は、戦闘機だけでガ島西方のルッセル島方面に進撃し、敵機を誘い出し撃滅する事前航空撃滅戦（「ソ」作戦）、およびその後、時機を見て実施する戦闘機・爆撃機連合によるガ島方面艦船攻撃の航空撃滅戦（「セ」作戦）からなるものだった。6月7日の出撃は、「ソ」作戦の一日めで、「第一次『ソ』作戦」と呼ばれる。

〈未明ブカ島の基地を発進した。隊長向井大尉の指揮する三十六機は緊密な編隊を組んでブーゲンビル島の火山群の直上を南下した。一大隊は向井大尉の率いる九機に橋本中尉の九機、二大隊は私の九機と大宅中尉の九機。ブイン上空で二〇四空と五八二空の戦闘機群が合同した。総指揮官は五八二空隊長の進藤少佐である。斯くて南海の大空を埋めるこの大編隊群は轟々たる爆音に包まれて高度を上げつつ進撃していった。

ニュージョージア南端の上空に差しかかった時、私は突如右前下方低高度に戦闘機十機に護衛された中型爆撃機二機の編隊を見た。「敵だッ」と増設燃料タンクを落とすと共にプロペラピッチを一杯高回転（ロウ）に、スロットルレバーを全開に突っ込んだ。

しかし、その時は既に下方に居た五八二空の戦闘機が一斉に攻撃に移った後だった。

忽ち敵の編隊が崩れて散って、その半数が火焔と黒煙とに包まれて墜ちて行った。逃ぐるを追って北上した五八二空の戦闘機数機はさらにムンダ基地上空で敵グラマン戦闘機五機を発見、その全機を撃墜した。

門出の血祭――それは確かに幸先の良い出来事に違いなかった。然しこの戦闘に参加した十数機の為に残り六十数機の零戦の編隊がかなり乱れたのは残念なことだった。そしてその乱れかけた編隊が整えられない中に我々が敵の前進拠点たるガダルカナルの前衛敵根拠地であるルッセル島の直上に来ていたのだった。

午前九時十分。右前方の断雲の陰から矢の如く我々の下をかすめて飛び去った黒いもの七つ八つ。敵だ。二〇四空の零戦数機が燕の如く反転してその後を追った。そしてそれらが一団となって翔り去った彼方に彗星の如く尾を引いた火焔が光って墜ちて消えた。一つ、また一つ。

そして、その方向に、今や全戦闘機隊は惹きつけられる様に突入した。敵の編隊が、或いは二機、或いは六機、数珠繋ぎになって襲ってきてはその半数を、或いはその全部を叩き落されて逃げ散っていった。

ルッセル島とその西北のブラク島の中間、高度六千メートルから海面に至るまで、恐るべき凄烈なる大空中戦が展開された。そして、我々は今やその巨大な闘争の、荒れ狂う旋風の真っ只中にいた。グラマンがいた。エアラコブラがいた。ボート・シコルスキー、ロッキード・ライトニング、カーチス・トマホーク、おおよそ航空雑誌に出るほどのアメリカの戦闘機のすべてが、総数百二十〜百三十機あるいはそれ以上もいたであろうか、次々と雲霞の如く襲いかかってきた。

今や味方は顕著な四つのグループに分かれ、そのうち二つが最も激烈な死闘を続けていた。二〇四空の二十四機がルッセル島とイサベル島の中間海上で、我々二五一空の二中隊、三中隊の半数、四中隊がルッセル島とブラク島の中間海上で、そして二五一空残余の十二機が隊長・向井大尉の指揮下に、高度七千メートルでこれら死闘する味方の支援に任じ、五八二空の十数機は更に敵を求めて西方にあった。

敵は刻々数を増して、味方もようやく苦戦の色が見えてきた。深町二飛曹機はP−39一機を仕止めたが、食い下がった他の一機の猛射を浴びて自爆した。遠藤一飛曹はP−38を追い詰めて撃墜した瞬間、急を救わんとがむしゃらに前上方より襲いかかってきた敵P−39をかわし得ずと見るや、猛然体当たりを敢行、自らも微塵と砕けて散った。

上空にあった向井大尉の十二機は、この味方の苦戦を察するや猛然空戦場に突入せんとした。その一瞬の隙に降る様に襲い掛かったP-39二十数機の奇襲を受けた。たちまちその数機を撃墜したが、増田、中島の両兵曹は不幸火を発して壮烈なる自爆を遂げた。隊長も亦、左の燃料タンクに頭がすっぽり入るぐらいの大穴をあけられた。敵の三十七粍カノンを喰ったのだ。燃料が瀧の如く迸り出た。

報告された戦果は「膨らんでいた」

もはや引き揚げるべき時期であった。味方は弾丸も燃料も少なくなった。航空時計は九時四十五分を示している。もう三十分以上も空中戦を続けているのだ！三機五機とソロモンの島伝いに我々は帰投針路についた。左翼に十三発の敵弾を喰って火を噴いた辻岡一飛曹は急降下によってかろうじて火を消し止めるやまっすぐに最も近いムンダ基地に向かった。そして着陸と同時に燃料が切れて発動機は停止した。潤滑油タンクを射抜かれた橋本中尉は濛々たる黒煙を吐きながらムンダに不時着、同時にエンジンが停止した。

左燃料タンクに大穴を開けられた隊長向井大尉はブカ基地に着陸寸前、燃料が絶えて飛行場西方の海面に不時着した。隊長は軽い擦過傷を受けただけで救助された。エンジンに数発の敵弾を受けた福井二飛曹機は奇跡的にブインまで辿り着くを得た。

「未帰還機六機であります。そのうち四機はすなわち遠藤一飛曹、増田二飛曹、深町二飛曹、中島二飛曹は自爆を確認しております。松吉二飛曹、関口二飛曹の両名はP-39型十一機の中に突入したまま、爾後消息不明であります。戦果は撃墜確実十八機、不確実五機、合計二十三機であります。不確実撃墜の大部は乱戦のためその最後を確認し得なかったものでありますが、状況を総合しますれば撃墜はほとんど」確実であります。終わり」

と、隊長は報告を終えた。隊長の後に整列した二十九名の搭乗員の頭上に、眩しい熱帯の午後の日差しが燦燦と降っていた。〉

大野中尉の手記には、基地に帰還した搭乗員たちの会話が残されている。

〈「おい、二〇四空は戦果十八機だとよ。それに五八二空が八機だ。何といってもうちが一番豪勢だな。二十三機だもんなァ」

「テメエ、威張れた義理じゃないぞ。近藤分隊士に助けて貰ってなかったらテメエなんざ今頃六神丸じゃねエか」

「何だい、その六神丸ってえのは」

「六神丸を知らねえのか。おろくじ（注：南無阿弥陀仏）のことよ。より容易なる用語をもってこれを表現すればくたばることよ。判ったか、朴念仁」

「ひでえこと言いやがる。テメエだってぼやっとしてるからケツに一発、十三ミリを喰ったじゃねえか」

「あれ、知ってやがったか。しまった」

「大体、偉大なる味方の戦果を祝福してる俺に対して文句を言うやつがあるか。テメエ、ルーズベルトに何か貰ったのか」

「悪かったよ、謝る、謝る」（中略）

搭乗員たちが饒舌っているのを見ると時々噴き出したいような可笑しみが込み上がってくる。まだ二十歳前後の子供達が一人前やくざみたいなこまっしゃくれた口をきくのも可笑しかったし、突拍子もない新語を発明する点では一般に優れた才能を彼らは持っていた。〉

ここで20歳前後の部下たちを「子供達」と称している大野中尉も、まだ22歳である。22歳にして、この日は二五一空36機のうち半数の18機を率いる「大隊長」として戦ったのだ。大野中尉には指揮官としての自覚があったから部下が可愛く見えたのだろう。この年頃の数年の年齢の差は大きいが、それにしても、戦争は人の生きてきた時間の感覚をも狂わせる。

大野中尉の手記とは多少の食い違いもあるが、日本側の戦果を、防衛省防衛研究所に現存する各部隊の戦闘行動調書から集計すると、撃墜は41機（うち不確実7）にのぼり、日本側の損失も9機を数えた。米軍側の記録では、110機の戦闘機で邀撃し、零戦24機を撃墜、7機を失ったと述べている。

つまり、じっさいの損失を比較すると、米軍機は7機、日本側は9機を失ったことになる。じつに米側は3.5倍近く、日本側は6倍近くも報告された戦果が膨らんでいるのだ。じつは、めまぐるしく状況の変わる空戦でこのようなことはめずらしいことではなく、火や煙を吐いて急降下する敵機を撃墜したと誤認したり、敵の1機を複数機で攻撃した場合、戦果が重複して際限なく膨らんでしまう。米側の誤認の度合いが少ないのは、ホームグラウンド上空で、被弾してもかろうじて帰還できた機が多かったこと、地上からも戦果が目視できたことなどによるだろう。いっぽう日本側は、長距離を飛んで、帰りの燃料を積んだ重い状態で戦うハンデもあった。誰しも自分の撃った弾丸が当たったと思いたいのは人情だから、搭乗員の判断力や性格の問題もある。

ここで「勝った」と喜んでいる若い搭乗員には気の毒だが、じっさいに墜ちた敵機は6分の1に過ぎなかったのだ。この空戦に限らず、敵味方とも報告された戦果は実数の3〜8倍、多いときは10数倍にもなるのがふつうだった。日本海軍には欧米と違い、5機以上撃墜した戦闘機乗りを「エース」などと称することはなかったが、戦後、つくられた〇機撃墜の「エース」の虚像になど、何の意味もないことがわかるだろう。

（後編＜【太平洋戦争】ある青年士官が手記に書き残した「大戦中期の天王山」ラバウル・ソロモン航空戦の実相＞に続く）

