『タイムレスマン』ゴールデンSPの裏側を大公開 松島聡、橋本将生…“脱落ブロック”を完全放送
8人組グループ・timeleszが出演する30日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）は、27日に放送した土曜プレミアム『タイムレスマン』の未公開シーンを大放出。本編では放送しきれなかった“脱落組”の奮闘ぶりを紹介する。
【番組カット】キュートすぎ！“パッ道”で敗れた松島聡
記念すべき初の全国放送ゴールデンSPとなった土曜プレミアム『タイムレスマン』。番組では、8人そろって伊勢神宮で参拝することを目指して“お伊勢参り”に出発するも、道中の至るところで“競技”に挑戦し、敗者はその場で脱落してしまうという、予測不可能な「東海道中！脱落旅」を繰り広げた。今回は「土プレ延長戦 脱落組、全部見せますSP」と題し、旅の途中で脱落してしまったメンバーにスポットを当て、その行動の一部始終を公開する。
スタート地点の東京タワーで臨んだ最初の競技「立道（たてどう）」で脱落し、品川駅まで自転車で向かう羽目になった松島聡。名古屋へ向かう新幹線の車両内で行なった「新幹線立道」で負け残り、浜松で途中下車して、絶品と評判の「うなぎ弁当」の買い出しに走らされた橋本将生。そして、メンバーがサプライズ出演を果たした東海テレビの情報番組『スイッチ！』生放送のCM中、スタジオの裏で緊急開催した「パッ道（どう）」で敗れ、名古屋にある東海道の宿場町・鳴海宿の名産品「有松絞り」を買いに行くことになった松島聡（まさかの２回目！）。
本隊が旅を満喫する裏側で、脱落者はいったい何をしていたのか、その全貌が明らかに。汗だくでミッションクリアを目指す松島＆橋本の姿は必見。さらに、品川駅へ向かうリムジンの車内や、新幹線の車中など、道中でメンバーが繰り広げたフリートークも爆笑必至だ。
