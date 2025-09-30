【太平洋戦争】ある青年士官が手記に書き残した「大戦中期の天王山」ラバウル・ソロモン航空戦の実相

戦後80年。私はそのうち30年以上にわたり、日本海軍の戦闘機搭乗員を中心に旧軍人、遺族、関係者の取材を重ねてきたが、その過程で、遺族や戦友会、クラス会から託された史料も少なくない。そこで、不定期にはなるが戦時中、当事者によって書かれた日記、手記をシリーズで紹介していこうと思う。

その最初に、昭和18（1943）年6月30日、ソロモン諸島レンドバ島上空の空戦で戦死した大野竹好中尉の手記を4回にわたって取り上げる。今回はその第3回である。この手記は、大野中尉の出身期である海軍兵学校六十八期のクラス会が解散した際、同期の生き残り戦闘機搭乗員であった中島大八氏（元大尉）よりコピーとともに後事を託されたものだ。原本はクラス会が持っていると聞かされていたが、クラス会幹事も亡くなり、いまやどこにあるかはわからない。

（本文は海軍の縦書き用箋全64ページに平仮名、旧仮名遣い、旧漢字で書かれているが、ここでは新仮名、新漢字で表記、明らかな誤字は改め、解説を付する）

第二次「ソ」作戦

昭和18（1943）年5月10日、零戦58機を擁してラバウル東飛行場に進出した第二五一海軍航空隊は、同14日、ニューギニア東部のオロ湾空襲で初陣を飾ったが、翌15日には不時着機捜索のため発進した第一分隊長木村章大尉機と中山義一二飛曹機が悪天候で行方不明になるなど、早くも苦戦のきざしが見えてきていた。6月7日には、ソロモン諸島ルッセル島上空の大空戦で少なからず犠牲を出している。今回も、第三分隊長だった大野竹好中尉が戦いの合間に書いていた手記から、大戦中期の天王山となったラバウル、ソロモン航空戦の実相を紹介する。今回は、昭和18年6月12日の第二次「ソ」作戦である。

〈ルッセル島大空中戦（其の二）

ルッセル島襲撃より四日を経て、六月十一日、我々は再びブカ基地に進出した。隊長向井大尉は先日の不時着で負うた足の傷が膿んで参加できず。二分隊長鴛淵中尉も飛行機転覆事故の為肩を打撲して休んでいた。必然、私が三十二機を指揮して再び二〇四空、五八二空と協同、ルッセルを襲撃することとなったのである。

十二日黎明ブカ基地を発進した零戦三十二機は八機ずつの中隊に編成されていた。第一中隊は私、第二中隊は大宅中尉、第三中隊橋本中尉、第四中隊香下中尉。堂々たる編隊はブーゲンビルの火山群を眼下に南下し、午前六時五十五分頃ブイン基地上空で二〇四空、五八二空と合同。結局七十七機の大編隊となった。

高度八千メートルで我々はルッセル島上空に突入した。緊密なる戦闘隊形に展開して、七十七機の爆音は轟々として敵地の上空を圧した。

突如二〇四空の先頭、第一中隊第二小隊（注：大正谷宗市上飛曹が率いる小隊）が左に急旋回すると見る間に急降下で北の方へ突っ込んでいった。之は誠に拙いことに違いなかった。何故ならこの予期せぬ運動の為、戦闘時体形は多分に混乱し、この混乱は遂に元の秩序を回復することが出来なかった。

我々は二〇四空並びに五八二空の大部分と分離した。そうして再び右へ大きく旋回してルッセル島上空へ再び進入を開始した。午前八時三十分であった。高度四千メートル付近にヴォートシコルスキーF4U七機、高度七千メートルにP-38型十機、高度五千メートル附近にP-40型約五機を認めた。我々はルッセル島東方海面上で戦闘を開始した。そして殆ど同時刻に二〇四空、五八二空の大部分もまた、ルッセル西方海上でグラマン約二十機と空戦を開始したのであった。戦闘は約二十分間続いて海面には幾十と知れぬ撃墜された敵機の波紋と、燃え広がるガソリンの真ッ紅な炎の海が漂っていた。この日の戦果は撃墜総計三十二機、そして私は半年の間、私の二番機として手塩にかけ、可愛がっていた甲飛出の松本二飛曹を失った。夜は遅くまで寝付かれなかった。

松本二飛曹の他上月二飛曹、末永飛長の二機は乱戦上裡に於て壮烈極まる自爆を遂げ、小竹二飛曹機は発動機故障の為、ガッカイ島に不時着、二日後に無事友軍陸戦隊に救出された。

斯くて二回に亘るルッセル島大空襲は大勝利裡に終わった。第二五一空の戦果撃墜三十四機、二〇四空、五八二空の戦果と総合すれば実に八十二機を撃墜したのであった。そして我々も亦九機の尊き犠牲をだしたのであった。〉

もはや「虚偽」に近い戦果誤認

この日の空戦についても、戦果報告は米側が撃墜31機、損失6機と、日本側とあまりにも大きな認識の隔たりを示している。じっさいの損失数を比べれば、日本側が零戦9機を失ったのに対し、米側はわずか6機だったということだ。しかも、ホームグラウンド上の空戦で、6機のうち4機のパイロットは生還し、戦死した米戦闘機パイロットは2名だったという。日本側の戦果が実数の15倍以上に膨らんでいるのは異常に見えるが、前回も触れたようにこのようなことはさほどめずらしいことではない。私はこの6月12日の空戦に参加した日本の零戦搭乗員2名（二〇四空の大原亮治氏、中村佳雄氏）にインタビューをしたが、2人ともものすごい乱戦で、撃たれそうな味方機を掩護するだけでせいいっぱいだったと言う。

手記の主である大野中尉には気の毒だけれど、後世の目から見て、こと戦果確認については、二五一空は特に甘かったようだ。これは前年、台南海軍航空隊として一度目のラバウル進出で戦っていた当時も同様である。後述のように、戦果確認が不正確だとのちの作戦に大きな齟齬をきたしてしまう。

さて、報告された戦果から、二次にわたる「ソ」作戦が一定の成果を挙げたと判断されたことから、戦闘機、艦上爆撃機連合の「セ」作戦が、6月16日に実施されることになった。参加兵力は、五八二空進藤少佐を総指揮官に、零戦70機、艦爆24機。ますます増えつつあるガダルカナル島の敵航空機と艦船を叩き、ガダルカナルからもっとも近い日本軍の占領地・ニュージョージア島ムンダへの敵の上陸を未然につぶすのが、その主目的である。

とはいえ、6月7日は報告された戦果の7分の1、12日は15分の1しか敵機は墜ちていないのだから、日本側の判断は、搭乗員が激戦のなかで判断したにせよ、「誤認」、悪く言えば「虚偽」に近い。ほとんど無傷の敵戦闘機のただ中に爆撃機を護衛して行くようなものだった。

ブカ島での出撃前夜

6月13日、二〇四空の森崎武予備中尉以下6名の搭乗員が、カビエンからラバウルに零戦6機を空輸。15日には、五八二空の艦爆24機、二五一空香下中尉以下零戦8機がブインに、大野中尉率いる零戦27機（作戦参加はうち22機）がブカに、それぞれ進出。五八二空の零戦隊はもとよりブインにいる。

〈ルンガ沖敵船団攻撃

ルンガ沖海戦をもって知られるガダルカナル島ルンガ岬。ここに敵の輸送船団が入泊した。一五一空の高速偵察機は連日出動して之が偵察監視に任じた。そして之に対する攻撃命令が精鋭第五八二海軍航空隊の急降下爆撃機に下った。我が二五一空、ならびに二〇四空、五八二空戦闘機隊はこの爆撃隊の掩護に任じることとなった。

六月十五日、私は零戦二十七機を率いてブカ基地に、香下中尉は零戦八機を率いてブイン基地に進出した。

ブカの飛行場は河のような狭い水道に面している。潮流の速い透き通るように水の美しいこの海峡を見下ろす険崖の上に我々の宿舎があった。百五十メートル位もある切り立った崖の上に椅子を持ち出して、夕食後我々は雑談に耽った。大木飛曹長の持ってきたウイスキーを皆でなめながら、星の話が真っ先に話題となった。南十字星、それから、これによく似た偽十字星、それに関連して、北十字星、これが白鳥座とも云われ、中世の善男善女が聖なる十字架として之を拝した話、或いは蠍（サソリ）座の心臓アンタレス、その蠍が巨人オリオンを刺し殺した話など。或いは北斗七星に対する南斗六星、射手座、その射手が蠍を狙っている話など。然しこれ等は海軍の、特に飛行機乗り士官の話としてはそんなに永続性のある話題ではなかった。間もなくあれが星でなく金平糖であったらとか、最近五、六年以上金平糖なんか食ったこともないと大宅中尉がこぼせば、理化学的に見て金平糖の代用としてはアルコールが最も適当であります、などと磯崎少尉が茶化す。それから一しきり酒の話になって女の話が出始めた頃、みんな眠くなってきた。兎に角人生の快楽睡眠に如かずとは蓋しショーペンハウエルが喝破せし稀代の名言に非ずやと林中尉が云ったのを機に、みんなぞろぞろ立って椰子の下なる細道を宿舎に帰って行った。〉

当時の戦闘機乗りのふだんの雰囲気が伝わってくるような名シーンだが、私はこのときからちょうど70年後の2013年、大野中尉たちが出撃前夜を過ごした崖の上の広場に行ったことがある。二五一空の宿舎は、ブカ島から狭い水道をボートで渡れば数分の小さな島、ソハナ島にあった。さらにその隣の島はブーゲンビル島である。ブカ島は狭く平坦で、そのなかに飛行場があるので爆撃が多い。ブカ島に基地ができた前年（昭和17年）8月末頃には、防空壕も満足に整備されておらず、爆撃による死者も少なくなかった。それで搭乗員宿舎は対岸のソハナ島に置かれるようになったのだ。

埃っぽく蚊やハエが多いいブカ島と違い、天然の高台になっているソハナ島は風光明媚で、いまでも高級住宅地なのだという。戦後、この崖の上の広場に第五八二海軍航空隊戦友会（花吹会）が慰霊碑を建てたが、管理する人もおらず、私が行ったときにはすでに名板も剥がされ、落書きだらけの酷い姿になっていた。

