「人を育てるってコスパ悪いじゃないですか？」と言われる時代。どのように働けばいいのか。

ハラスメント意識の高まり

かつては「人を育てること」が美徳とされ、上司や先輩は積極的に後進を指導してきました。

しかし現代では、そのスタイルが通用しにくくなっています。

教育や指導に割くリソースの効率が悪化し、「指導はコスパが悪い」という時代に突入したのです。

背景を整理し、この環境でどう生きるべきかを考えます。

近年、コンプライアンスやハラスメントへの意識が高まるなか、指導や教育の場面は慎重さを求められるようになりました。

強い言葉や厳しい訓練は批判の対象になりやすく、組織はリスクを回避する方向に動いています。

その結果、以前のように「手取り足取り育てる」スタイルは減少しつつあります。

教育は「意欲がある人限定」に

企業の教育リソースは限られています。

そのため、現代では「やる気のある人にだけ注ぐ」傾向が強まっています。

意欲の見えない人に手厚い指導を行っても成果が見えにくく、投資対効果が低いと判断されやすいのです。

この流れは、結果として「本人次第」で格差が拡大する環境を生み出しています。

自己管理の時代へ

指導が縮小したからといって、成長の必要性が消えるわけではありません。

むしろ、各人が自分を律し、成長の機会を自ら作り出すことが必須になっています。

「指導されていないから成長できない」と考えるのは時代錯誤です。

自己管理型の姿勢を持つ人だけが、変化の激しい社会を生き抜けるのです。

現代は「指導はコスパが悪い」と見なされる時代です。

だからこそ、他者に依存するのではなく、自分自身の成長を自分で設計しなければなりません。

小さな自分ルールを守り、淡々と積み上げる。

その積み重ねが格差社会を生き抜く最大の武器になります。

私たちもまた、自律的に学び続け、ゆるストイックに生きましょう。

