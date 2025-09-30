【太平洋戦争】「堕ちてゆくのは皆、友軍機ばかり」…青年士官が手記に残したソロモン航空戦の実相

戦後80年。私はそのうち30年以上にわたり、日本海軍の戦闘機搭乗員を中心に旧軍人、遺族、関係者の取材を重ねてきたが、その過程で、遺族や戦友会、クラス会から託された史料も少なくない。そこで、不定期にはなるが戦時中、当事者によって書かれた日記、手記をシリーズで紹介していこうと思う。

その最初に、昭和18（1943）年6月30日、ソロモン諸島レンドバ島上空の空戦で戦死した大野竹好中尉の手記を4回にわたって取り上げる。今回はその第3回である。この手記は、大野中尉の出身期である海軍兵学校六十八期のクラス会が解散した際、同期の生き残り戦闘機搭乗員であった中島大八氏（元大尉）よりコピーとともに後事を託されたものだ。原本はクラス会が持っていると聞かされていたが、クラス会幹事も亡くなり、いまやどこにあるかはわからない。

（本文は海軍の縦書き用箋全64ページに平仮名、旧仮名遣い、旧漢字で書かれているが、ここでは新仮名、新漢字で表記、明らかな誤字は改め、解説を付する）

自らを盾とした戦闘機

昭和18（1943）年5月10日、零戦58機を擁してラバウル東飛行場に進出した第二五一海軍航空隊は、同14日、ニューギニア東部のオロ湾空襲で初陣を飾ったが、翌15日には不時着機捜索のため発進した第一分隊長木村章大尉機と中山義一二飛曹機が悪天候で行方不明になるなど、早くも苦戦のきざしが見えてきていた。6月7日、12日には、ソロモン諸島ルッセル島上空の大空戦で少なからず犠牲を出している。今回も、第三分隊長だった大野竹好中尉が戦いの合間に書いていた手記から、大戦中期の天王山となったラバウル、ソロモン航空戦の実相を紹介する。

〈翌六月十六日、天候は上々であった。八時半出発の予定が十時に変更された。八時頃ボーイング一機が偵察に来たが、零戦五機で之を追撃、たちまち撃墜した。九時、二十二機の零戦はブカ基地を発進、十時、ブイン上空で二〇四空の零戦二十四機、五八二空の零戦二十四機（注：うち八機は二五一空所属機）、艦上爆撃機二十三機と合同、計九十三機の大編隊となってソロモン群島南方海上を、一路ガダルカナル島に向け進撃した。正午、ガダルカナル島突入寸前、右前方高度八千メートルに、双発双胴の怪物戦闘機P-38型五機が現れた。第三直接掩護隊として爆撃隊の千メートル直上にあった我が二五一空の零戦隊が直ちに之に反撃、P-38の一機は黒煙を噴いて撃墜され、残る四機は退却した。

十二時十五分、我々はガダルカナル飛行場の直上に殺到した。本年一月皇軍将士が万斛の恨みを呑んで撤退したルンガ川付近の敵陣地からは空を覆う防禦弾幕が撃ち出された。そして右から左から、グラマン、P-39、P-38等数十機の群れが津波のように次から次から襲い掛かって来た。

今や爆撃隊を守り通すために、戦闘機は自らを盾とせねばならなかった。降り注ぐ敵の曳痕弾と爆撃機の間に身を挺して、敵の銃弾をことごとく我が身に吸収し、火達磨となって自爆する戦闘機の姿、それは凄愴にして荘厳なる神の姿であった。一機自爆すれば、また一機が今自爆した僚機の位置に代わって入って、そして、また、敵の銃弾に身を曝して爆撃機を守った。斯くて、爆撃隊が愈々敵の戦慄すべき急降下に移るまでに、被害を受けた爆撃機は皆無であった。

十二時二十分、艦爆二十二機は二隊に別れ、一隊はルンガ岬の敵船団に、一隊はコリ岬の敵船団に真っ逆さまに突っ込んだ。帝国海軍が世界に誇る必殺の急降下爆撃！凡百の姦悪を戦慄の坩堝に叩き込み、轟炸と破滅と火焔と呪詛の地獄に死滅せしめる恐るべき急降下爆撃！防禦砲火の弾幕に天日も暗く、敵の艦船、飛行場、陣地より撃ち出す無数の曳痕弾が億兆の流星となって織り交う中を、唯、尽忠の鬼となって驀進する急降下爆撃機二十二機、その必殺の巨弾は投下された。

一万トンを超える大型輸送船二隻、及び中型輸送船三隻は木っ端微塵となって砕け散り、沈んだ。コリ岬でも輸送船三隻が海底の藻屑と化した。更に防禦砲火によ火を発した艦爆一機は付近海上に逃げ惑う駆逐艦一隻に体当たりを敢行、之を轟沈せしめた。

艦爆と共に急降下した戦闘機群も亦、防禦砲火の洗礼を浴びなければならなかった。然も爆撃を終えて避退する艦爆に対し執拗なる敵戦闘機の攻撃を防がねばならなかった。

海面すれすれを這って高速避退する爆撃機、これに襲いかかる敵戦闘機、これを追い散らし蹴散らす味方戦闘機、スコールのような敵砲火で真っ白に泡立つ海上で、これらの間に凄烈なる戦闘が展開された。艦爆危うしと見るや、救うに術なく、身をもって敵に激突して散った戦闘機、火を吐きつつも艦爆に寄り添って風防硝子を開き、決別の手を振りつつ身を翻して自爆を遂げた戦闘機、あるいは寄り添う戦闘機に感謝の手を振りつつ、痛手に帰る望みなきを知らせて、笑いながら海中に突っ込んでいった艦爆の操縦者。泣きながら、皆、泣きながら戦っていた。

爆撃機の自爆せるもの十三機、戦闘機の還らざるもの十四機。そしてその中には、我が二五一空の香下中尉、大宅中尉、大木飛曹長、山本二飛曹、神田二飛曹、清水二飛曹、奥村上飛の七機が含まれていた。大きな戦果、然し大きな被害であった。

昨夜あんなに朗らかに談笑した戦友が今日はいない。空しく残された夕食の席を見て泣かざる者があろうか。

特に勇敢なること鬼神の如く、温和なること菩薩の如く、機敏なること隼の如き、私の最も良き話し相手であった大木飛曹長の喪失は、前の松本二飛曹未帰還以上の衝撃であった。

「死んだ者のことをくよくよするのは止せ。いずれは早いか遅いかの話だ。我々より一歩お先に靖国神社へ行った戦友を祝福しろ」

と搭乗員を集めて云う私の言葉は、それはそのまま、ともすれば沈みがちな私自身に対する言葉であった。この日味方戦闘機の撃墜せる敵機数三十四機であった。〉

この空戦で戦死した搭乗員のなかには、零戦隊の名指揮官として知られ、ラバウルの海軍航空隊の精神的支柱であった二〇四空飛行隊長宮野善治郎大尉、大野中尉の手記にもある、昭和15年の零戦デビュー戦に参加したベテラン大木芳男飛曹長ら、海軍の至宝とも呼べる搭乗員が多くいる。

新たに生まれた「航空戦」という呼称

作戦計画では、二〇四空の全機がその日のうちにラバウルに帰ってくることになっていたが、帰投したのはわずか6機に過ぎなかった。そのうちの一機、渡辺秀夫上飛曹は私のインタビューに次のように語っている。

「搭乗員があまり帰ってこないので、副長が心配して私を呼んで、『どうしたんだ』と聞くんだけど、私にも他の人のことはよくわからない。宮野大尉と森崎予備中尉が帰ってこないということで、司令も副長もがっかりされているようでした」

6月16日夜、第一航空部隊指揮官・草鹿任一中将は「セ」作戦の終結を発令して、ここに六〇三作戦は終了した。帰還した搭乗員が報告しただけでも、かなりの戦果を挙げ得たと思われたが、何度も言うようにこれはほとんど虚報に近い。いっぽう、日本側の損害は今までになく大きなものであった。

6月16日の「セ」作戦による戦いは、「ルンガ沖航空戦」と名付けられ、6月18日午後3時30分をもって大本営から発表された。

6月19日の朝日新聞東京本社版では、一面トップの扱いで、「海鷲『ルンガ沖航空戦』」の記事が掲載されている。注目されるのは、ここで初めて「航空戦」という呼称が使われていることだ。朝日新聞もこのことに触れて、「新呼称の『航空戦』」と題する囲み記事をつけている。以下、引用。

〈今回のルンガ沖の大戦果を最初として、今後大本営発表において海軍航空部隊のみによる戦果に対して『航空戦』といふ新呼称が用ひられることとなった。開戦以来海軍部隊の戦果はひとしく『海戦』との呼称をもって呼ばれてゐたのであるが、今後は艦艇部隊のみ或は艦艇、航空部隊協同作戦による戦闘については従来通り『海戦』と呼ばれるが航空部隊のみの戦闘は今後『航空戦』と呼ばれる。（中略）なほこの呼称は既往には遡らない。〉

戦死し、突然途切れた手記

米側資料によると、この日の米軍戦闘機104機のうち、失ったのは6機に過ぎない。輸送船1隻と戦車揚陸艦1隻が大損害を受けたが、いずれも沈没をまぬがれている。大野中尉が見た、沈没した輸送船や駆逐艦は幻だったのか、あるいは激戦のなかで誤認したものだろうか。

日本側の損害は、零戦15機未帰還（戦死15名）、1機不時着水、被弾4機（負傷2名）、艦爆13機自爆未帰還、4機被弾（戦死28名、負傷1名）という大きなもので、特に艦爆の損失は未帰還機だけとっても出撃した過半を超える致命的な数字であった。五八二空庶務主任・守屋清主計中尉は私のインタビューに、「翌17日、司令・山本栄大佐が、自慢の天神髭をきれいさっぱり剃り落としていた」と語っている。

結果的に、この戦いを最後に、零戦が大挙してガダルカナル島上空に進行することは不可能となり、以後、ソロモン諸島では防戦一方の苦しい戦いが続く。

激戦の合間、大野中尉は手記に報道班員のことを書いている。

〈報道班員

本隊に配属の報道班員が三人いる。一番古参は吉田君。彼は前に本隊が台南空であった頃からずっと南方の作戦に随伴している他、中攻隊にも居たことがあるし、海軍のこと、特に航空隊のことにも相当詳しい。それに甚だ愉快な男で、飲むほうも相当いけ、我々のよき相棒である。専らアイモ（注：ムービーカメラ）をひねくり回す方を担当し、日本ニュースや海軍戦記等の映画に貴重な映像を沢山送っている。もう一人は飯島君。ノモンハン従軍の勇士であって、酒はあまりいけぬが愉快な点では吉田君に劣らない。之は動かざる写真を担当している模様である。もう一人白鳥君。もっそりとしているという定評がある。概ね饒舌ることは稀であるが、彼は文筆を主としている。

軍人は世事に疎いと言われる。誠に我々軍人は、特に海軍軍人は、家庭を持っている人と雖も一般社会に接触する機会は極めて少ない。だから、今、米の相場が幾らだとか、銀座の何とか云うおしるこ屋がやくなったとか、〉

大野中尉の手記は、ここで突然、途切れている。6月30日、ソロモン諸島レンドバ島上空の空戦で戦死した。享年22。

堕ちてゆくのは友軍機ばかり

ルンガ沖航空戦で圧勝し、勢いに乗る米軍は、一大攻勢に転じてきていた。

まずはニュージョージア島ムンダの日本軍基地を第一の攻略目標に、6月30日その対岸のレンドバ島、ニューギニア東方のウッドラーク、トロブリアン両島、ラエ南方のナッソウ湾に同時上陸、続いてニュージョージア島のビル港、バングヌ島にも上陸を開始した。

この日、二五一空零戦隊は陸攻隊を掩護して出撃、邀撃する敵戦闘機と空戦になり、敵機9機の撃墜を報告したが、飛行隊長向井一郎大尉、分隊長大野中尉、分隊士橋本光輝中尉、安藤宇一郎二飛曹、村上幸男二飛曹、福井一雄二飛曹、広森春一二飛曹、岩野広二飛曹、小西信雄二飛曹が未帰還、他、不時着二機という大きな損害を出した。

隊長、分隊長、分隊士を一挙に失った二五一空の受けた痛手は大きかった。5月の進出時にいた分隊長以上5名のうち4名、分隊士6名のうち3名を、初陣から1ヵ月半ほどの間に失い、残る分隊長は鴛淵孝中尉ただ一人、分隊士も林喜重中尉、磯崎千利少尉、近藤任飛曹長の3名を残すのみになったのである。

この日、レンドバ島と目と鼻の先、ムンダの陸上から、呉鎮守府第六特別陸戦隊（呉六特）の伊藤安一少尉が、空戦の模様を目撃している。

「ラバウルから友軍機が大挙して飛んできて、上空で激しい空中戦が繰り広げられましたが、固唾を呑んで見守っていると、堕ちてゆくのは皆、友軍機ばかり。見ていて悔しかった。かわいそうでしたよ」

と、伊藤少尉は2003年、私のインタビューに語っている。（了）

