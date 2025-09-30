ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が29日（日本時間30日）、30日（同10月1日）に開幕するワイルドカードシリーズ（WCS）に向けて会見した。WCS第1戦の先発を務めることが発表されている。

スネルは今季からドジャースに加入。世界一連覇を目指すチームで、ポストシーズンに投げることについて「このチームに来た大きな理由は、10月に投げること、自分を挑戦させること。ずっと望んでいたことだから、これ以上に興奮することはない」と高揚感を口にした。

また、対戦相手のレッズには、ジャイアンツ時代の24年8月2日にノーヒットノーランを達成しているが、「それはすごく前のこと」と話し、「より大きな舞台だし、もっとワクワクする試合になる。チェスのような駆け引きになる。楽しみだ」などと語った。

以下、スネルとの一問一答から。

―ワイルドカード初戦の先発を任されることの意味、そしてシリーズの出だしに良い流れを作ることについて？

「興奮している。これ以上の気持ちはない。シリーズをスタートできるのは最高だ」

―前回レッズ戦ではノーヒッターだった。その経験が自信につながる？ 相手打線は多くが同じだが。

「いや、それはすごく前のことだ。相手も変わったし、自分も変わった。たくさんのことが変わった。これはポストシーズンの試合だから、より大きな舞台だし、もっとワクワクする試合になる。チェスのような駆け引きになる。彼らは良い打者がそろっていて、調子も良い。だから楽しみだ」

―直近3試合はとても良かった。何か修正点や掴んだものはある？

「理解が深まっていると感じている。何が機能しているか分かるし、それを信じて投げられるようになった。無理に球を投げ込むことはしていない。たとえそこまで良いボールじゃなくても、打ち取れると分かっている。ファストボールで攻めていて、コントロールも良くできている。だから全体的に良い感覚とゲームへの理解が結果につながっている」

―今季4か月間投げられなかったが、それがどう影響した？そしてポストシーズンのために球数を温存できた？

「球数を温存という意味ではそうかもしれないが、この4か月は本当に大変だった。たくさんの作業、たくさんの行ったり来たり。無理をしながらも同時に賢くあろうとした。投げられなかったけど、本当にいろいろやっていた。だから今は、ここに戻ってこられたことにただ感謝している。このプロセス全体に感謝している。でも、まだ成長しているし、さらに学んでいるところだ」

―オフのFAのとき、このチームで10月に投げることはどのくらい意識していた？

「それが全てだった。このチームに来た大きな理由は、10月に投げること、自分を挑戦させること、最高の舞台で最高の相手と対戦することだ。ずっと望んでいたことだから、今このポジションにいられて、これ以上に興奮することはない」

―キャリアを通して、毎年シーズン後半の方が成績が良い。プレーオフや終盤でベストな投球をしている理由は？

「自分は投げながら学んで、修正していくタイプだからだと思う。シーズンが進むにつれて打者のスイングを学んだり、とにかくたくさん学ぶ。その積み重ねで良くなっていくんだと思う」

―今年は前半戦をケガで投げられなかったが、それでも学ぶことはできた？

「相手チームを見たり、自分のチームを見たり、スイングを見たり。自分がマウンドにいたらどうするか、何を違うようにやるか、何が好きか。試合を見るたびにそういうことを考えていた。そうすることで、実際にマウンドに立ったとき“これをやる”と自然に出てくる。それが役立ったと思う」

―チームがポストシーズンに向けて勢いをつけているが、雰囲気の変化を感じる？

「みんながポストシーズンを楽しみにしているのは分かる。シフト（変化）があったかどうかは分からないけど、10月に何を成し遂げられるか、何ができるか、全員がすごくワクワクしている。あとは自分たちでそれを証明することだ。どれだけ良いチームなのか、みんなで確かめる。それが楽しみだ」