「大河俳優」逮捕で衝撃…「大麻は比較的軽い薬物」という誤った認識を科学の最新知見から正す

売り出し中の人気俳優が大麻所持の疑いで逮捕され、自宅から乾燥大麻や巻紙が押収された事件は、社会に大きな衝撃を与えた。彼は留学先の米国で大麻に接し、帰国後も使用を続けていたとされる。その後、親交のあった別の若手俳優も逮捕に至り、事件は拡大の様相を見せている。

芸能人の薬物事件は常に注目を集めるが、今回のケースが象徴するのは、若者の大麻問題が日本で着実に広がりつつあるという現実である。

検挙の動向：大麻は「若者の薬物」に

警察庁（2024）の統計によれば、2023年に全国で大麻事犯で検挙された人数は 6,703人 に達し、前年比で20.9％増と過去最多を更新した（朝日新聞, 2024）。薬物事犯全体の検挙人員（13,330人）の中で、大麻事犯はついに覚醒剤事犯を上回った。これまで日本の薬物犯罪は覚醒剤が中心とされてきたが、その構造が変わりつつある。

特に注目すべきは、 若年層の多さ である。2024年の大麻検挙者のうち「30歳未満」が73.73％を占め、20歳未満の検挙者も1,128人と過去最高水準で推移している。しかも初犯者率は72.8％に上っており、大麻が初めて接触する違法薬物として若者の間に浸透していることがわかる（警察庁，2025）（図1）。

さらに乾燥大麻の押収量も850kgと前年から157％増加しており、供給の拡大が裏付けられている（厚生労働省, 2024）。こうした統計は、芸能人の逮捕が単なるスキャンダルではなく、社会全体の構造的な変化の一部であることを示している。

大麻の害を科学的に：最新の知見

大麻は「比較的軽い薬物」という認識が根強い。しかし科学的な研究は、そのリスクを過小評価してはならないことを示している。

まず、脳の発達への影響が大きい。思春期から25歳前後までは前頭前野や海馬といった部位の発達が続いており、この時期に大麻を使用すると記憶力、注意力、実行機能（衝動抑制や意思決定）の低下を引き起こすとされる。早期に使用を開始した若者ほど、これらの機能障害が残るリスクは高まる（Lubman et al., 2015）。近年のレビュー研究もこの傾向を支持している(Blest-Hopley et al., 2020)。

また、精神健康への悪影響も見逃せない。うつや不安症状との関連に加え、統合失調症のような精神病性症状を誘発する可能性がある。特に精神賦活作用のあるテトラヒドロカンナビノール（THC）を高濃度で含有する大麻を使用したり、使用頻度が高い場合、リスクは顕著になる（Di Forti et al., 2019）。ヨーロッパを中心とした縦断研究では、若年期に大麻を継続的に使用した人は非使用者に比べて精神病性障害の発症率が有意に高いという結果が出ている(Lorenzetti et al. ,2020)。

さらに、大麻使用は学業成績や社会的機能の低下とも関係する。モチベーションの低下、集中力の持続困難、対人関係の悪化などが報告されている。依存症リスクも決して無視できない。大麻はアルコールや覚醒剤に比べて依存性が低いとされるが、使用開始年齢が早いほど依存へ移行する確率は高くなることが示されている（Volkow et al., 2014）。

ゲートウェイ仮説は正しいか？

「大麻を使うと、より危険な薬物へ進む」という ゲートウェイ仮説 は長年議論されてきた。しかし近年の研究では、単純な因果関係は支持されていない。

たしかに、大麻使用者がコカインや覚醒剤などに手を出す割合は非使用者に比べて高い。しかしこれは統計的相関にすぎず、必ずしも大麻が直接の原因であるとは言えない。むしろ、刺激希求性、不安定な社会経済状態、規範軽視傾向、友人関係といった共通のリスク因子が背景にあることが多いとされる（Hall & Lynskey, 2005）。

一方で、若年期に早期から大麻を使い始めた場合には、他の薬物使用へと移行する確率が高まるというデータも存在する。つまりゲートウェイ仮説は「常に正しい」とも「まったく誤り」とも言えず、条件付きで成立する仮説と考えるのが妥当である（Vanyukov et al., 2012）。

国際的な文献レビューでも、大麻が他の薬物使用のリスク因子であることは否定できないが、それが「唯一の入口」であると結論づけるのは行き過ぎであるとされている（NIJ, 2021）。

若者の大麻をどう防ぐか

今回の若手俳優の逮捕は、芸能界スキャンダルという枠を超え、若者の大麻問題を直視する契機とすべきだ。統計が示すとおり、大麻は日本における「若者の薬物」として拡大しており、その害は科学的に裏づけられている。

今後求められるのは、単に取締りを強化することだけではない。科学的エビデンスに基づいた教育と予防が不可欠である。学校や地域での正確な情報提供、早期介入の仕組みづくり、そして必要な場合には治療・支援につなぐ体制を整えることが重要だ。大麻の問題は、もはや一部の逸脱行為ではなく社会全体の課題である。

若者が安易に「軽い薬」と誤解して大麻に手を出さないよう、社会全体での啓発と議論が求められている。

文献

Blest-Hopley G et al. (2020). Frontiers in Psychiatry, 11, Article 859

Di Forti M et al. (2019). Lancet Psychiatry, 6(5), 427-436.

Hall W & Lynskey M (2005). Drug and Alcohol Review, 24(1), 39-48.

厚生労働省. (2024). 薬物統計年報（令和5年版）. https://www.mhlw.go.jp/content/11126000/001279247.pdf

Lorenzetti V et al. (2020). Adolescent cannabis use, cognition, brain health and educational outcomes: A longitudinal study.

Lubman DI et al. (2015). Pharmacology & Therapeutics, 148, 1-16.

National Institute of Justice (NIJ). (2021). Cannabis as a Gateway Drug: Key Findings and Literature Review. https://nij.ojp.gov/library/publications/cannabis-gateway-drug-key-findings-and-literature-review

警察庁. (2025). 薬物事犯の検挙状況について（令和6年）.

Volkow N D et al. (2014). New England Journal of Medicine, 370(23), 2219-2227.

Vanyukov MM et al. (2012). Drug and Alcohol Dependence, 123(Suppl 1), S3-S17.

なぜ「新浪事件」はサントリー創業家にとって「千載一遇のチャンス」だったのか