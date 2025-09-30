●夜間の放射冷却により、底冷えの強い朝に

●日中の最高気温は27度前後。朝との寒暖差が大きく、体調管理に注意

●一日安定した空模様。風も穏やかで洗濯日和に



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

現在の気温です。

県内各地で20度を下回っていて、特に山間部を中心に冷え込みが強くなっています。





この冷え込みの原因は、夜間の放射冷却によるものです。

昨夜から低気圧や前線によるまとまった雲は、東へと遠ざかりました。

この時間にかけて、西日本を中心によく晴れたことで放射冷却の働きが強まり、朝の底冷えが強くなりました。

この先、夜にかけても県内は高気圧に覆われて、安定した空模様が続く見込みです。





しっかりと日ざしが届くことで、ここから日中にかけて気温がぐっと上がる予想です。

山口市内では最高気温が29度。その他の各地も27度前後まで上がり、朝との寒暖差が大きくなります。

服装でうまく調節しながら、体調管理もしっかり行いましょう。





朝からよく晴れて、日中は日ざしも強く届く予想。風も穏やかで洗濯日和となりそうです。





10月の始まるあす1日(水)穏やかな空模様。あさって2日(木)もカラッとした秋晴れとなりますが、引き続き朝晩は底冷えが強くなります。なるべく身体を暖めてお休みください。

3日(金)から週末にかけて、前線の接近によりぐずついた空模様となりますが、あまり気温は下がらず、この時期にしては少々蒸し暑くなりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）