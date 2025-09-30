「友達がいない問題」解決？地元の友だちが“超ご近所”に引っ越してきた【ママリ】

近くに友だちがいないことが一番の悩みだったけど…

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。大人になると新しい友だちを作る機会って少なくなりますよね。職場や趣味の場に本当に気の合う人がいればいいのですが、多少気が合っても、学生のころのような「何も気負うことなく付き合える友だち」はなかなかできづらいもの。ましてや育児中は大人と会う機会が少なくなり、頑張って交流を広げないと保護者同士の知り合いですらできない場合もあるのではないでしょうか…。

主人公のはるかは、30歳の女性。現在は3歳の娘を育てながら、夫と娘の3人で関東地方に暮らしています。ただはるかの地元は東北で、大学まで地元にいたため、現在暮らしているエリアの近くに友人と呼べる人はいません。





事務員としてフルタイムで働いているので職場はありますが、同僚にも友人という感じの人はおらず、子どもが通う保育園にも親しくできる保護者はいません。はるかの現在の悩みは、居住エリアに友だちがいないことなのでした…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

高校まで一緒に過ごした友人がご近所に引越してくるということで、これまで「近所に友だちがいない」と悩んでいたはるかさんには朗報ですね。子どものころはそこまで仲良くなかったり、過ごしたグループが違ったりした仲でも、大人になると案外仲良くなる場合ってありますよね。



はるかさんにとってりささんがそうした存在になるといいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）