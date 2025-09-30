多くの日本人がまだまだ知らない「硫黄島ってどんなところなのか」２つの謎

戦後80年、いまだ民間人が原則上陸禁止の島がある。硫黄島である。

いまだ旧島民は帰れない。いまだ戦地や荒廃のイメージをもたれている。

「いまだ……」がつきまとう硫黄島とは、どんな島なのか。この島をめぐって、何が起きたのか。多くの人が知らないことは何だろうか。

このたび、北海道新聞記者の酒井聡平氏が、硫黄島旧島民たちが帰れない問題（帰島問題）について徹底的に掘り下げたノンフィクション『死なないと、帰れない島』を上梓した。

その酒井氏が「硫黄島を『地上戦史観』から解放した名著」と呼ぶ『硫黄島 国策に翻弄された130年』著者で明治学院大学教授の石原俊氏と対談をおこなった。

新聞記者と社会学者、二つの視点から、なぜ硫黄島が「こうなってしまったのか」が見えてくる――。

（撮影：三浦咲恵）

硫黄島の「二つの謎」

石原：酒井さんの一作目『硫黄島上陸』のテーマは、なぜいまだに遺骨１万体が見つからないのかという謎、二作目となる『死なないと、帰れない島』では、硫黄島返還後も旧島民が故郷に帰れない謎について迫りました。これらのテーマを選んだのはなぜですか？

酒井：究極的な目標は、遺骨収集と島民帰島問題の進展につながればいいという思いがあります。

謎解きノンフィクションにしているのは、担当編集者からの言葉があったからです。硫黄島の本を書きたいと企画書を持って講談社を訪れたときに、担当編集者は悲しい表情で「今、ノンフィクションって読まれないんです」と言いました。さらに「新聞記者が書くノンフィクションはもっと読まれないんです」とも。新聞記者は新聞記事の文章を越えられない、新聞文体から抜け出せずに読み物になりきれないというわけです。

私は納得しました。その結果、ミステリーのように大きな謎に挑むような作品になりました。

石原：『硫黄島上陸』は二面性を持っていると思います。半分は「僕」が硫黄島取材に到達するまでのプロセス、それからもう半分は「遺骨がなぜ見つからないのか」です。「僕」の生活史がいつの間にか謎解きになっている。その両方が入っているのは新鮮でした。

さらに、『死なないと、帰れない島』が面白いのは、「硫黄島問題調査研究会」と「硫黄島問題小委員会」についての文書の読み解きです。これは研究者もジャーナリストもやってこなかった。島民も知らなかったことです。みんな薄々そうなんじゃないかと思っていたことをファクトで押さえたわけです。

酒井：新聞記者は情報公開への抵抗がないんです。制度がややこしいと思う方がいるかもしれませんが、我々は申請書を書いてちゃちゃっとやれます。真実に迫る、歴史像を描くというのは大変ですが、証言と公文書などによって書けることはすべて書けたと思っています。

結局、硫黄島ってどんなところ？

酒井：『硫黄島上陸』と『死なないと、帰れない島』を書いてみて思ったのは、硫黄島はまだまだ知られていない、実態と異なるイメージのまま止まっているということでした。

硫黄島がどんな島なのかと聞かれることが増えました。そういうとき、一世の方から聞いた話を思い出します。ある一世の方が「もし戦争がなかったら硫黄島は今どうなってたんだろうね」と言い、それを聞いた別の一世の方が「日本のハワイになっていただろうね」とやりとりをしたというのです。

私は硫黄島に4回行きましたが、本当に風光明媚な美しい島です。しかし、メディアで報じられるのは戦跡ばかり。あたかもシャーマン戦車の残骸が今もあちこちにあるような報道ばかりしますが、ほんのごく一部です。しかも、隣の父島は飛行場もないのに観光で賑わっている。硫黄島がハブ空港になって小笠原観光の拠点になったらどういう発展をするんだろう……そんなことを考えてしまいます。

石原先生は、硫黄島とはどんな島だとお考えですか？

石原：私は、硫黄島は「近現代日本の矛盾を煮詰めた島」だと思っています。当時、小作人なのに毎日魚か肉か卵かのタンパク質を摂取できていたように生活水準は豊かな一方で、日本の南洋進出のモデルとなる島でもあった。それでアジア太平洋戦争で、最前線の軍事拠点として地上戦が起き、島民は追い出され、日米両軍約3万人が戦死し、戦後は米軍の秘密基地となりました。サンフランシスコ条約で小笠原諸島と硫黄島を秘密基地として米軍に貸し出すことが日本の主権回復の事実上の条件だった。犠牲の島です。帰島や墓参の権利の拡充を訴えるときに、このことは必ず言っていかないといけない。

酒井：受忍を煮詰めたような島とも表現できますね。島に帰れないことを国民が認めた歴史がある――硫黄島の事例が受忍論の一例として次の戦争で使われないためにも、私たちの世代で帰島などを実現しなければいけないと思っています。

一世の聞き取り、アメリカ取材計画……

酒井：最後に、これからやっていきたいことについても話をしましょうか。

石原：私は「全国硫黄島島民3世の会」顧問で酒井さんは北海道支部代表ですが、3世の会が大きくなり、3世の会会長の西村怜馬さんがついに「全国硫黄島島民の会」会長になります。だから、一定の役割を果たせたかなと思っています。これまで4〜5人の一世の聞き取りを発信してきましたが、もうあと数人の方にお話を聞いて、いつか本にしたいと考えています。

酒井：その先にあるのは、帰島問題の進展につながればという思いでしょうか？

石原：まずは滞在と墓参の権利を拡充していくことを早急にやらないといけないと考えています。一世の方々にはもう時間がありませんから、土地問題などはその後に考えてもいいのではないかというスタンスです。

酒井：私も同じ考えです。他の多くの日本人と同じように、旧島民と子孫の方々が帰りたいときに自由に帰れるような機会を実現できないかなと思っています。そのために何ができるか。新聞社同士で連携して、どんどん知見を共有化していきたいです。

また、（私が知るところでは）日本側にもう地上戦の生還者はいないと思っています。そこで、来年アメリカに飛んで、アメリカ側の生還者の声を聞きたいと考えています。

