「旦那が羨ましい」こんなボリューミーだった？韓国のモデル兼女優、人々の視線奪う大胆ドレスSHOT【PHOTO】

12歳年上の“推しバンドマン”と結婚したモデル兼女優チェ・ヨンスが、圧巻のボリューム感でファンを釘付けにしている。

【写真】チェ・ヨンス、釘付けになるボリューム感

チェ・ヨンスは最近、自身のインスタグラムを更新。

「実物より3500倍綺麗だよ（笑）」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、夕焼けの海辺を背景にポーズを取るチェ・ヨンスが写っている。夫キム・テヒョンと新婚旅行でハワイに訪れたと見られ、ノースリーブのブラックドレスに身を包み、頭には花飾りを付けてにこやかに微笑む姿が印象的だ。

モデルを務めるだけあって、目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、タイト目なドレスからはボリューム感のある美スタイルがあらわになっている。引き締まったウエストとのギャップも相まって、投稿を目にした多くの人々を魅了させていた。

写真を目にしたファンからは、「写真集作りましょう」「実物ももっと可愛いよ」「女神様…」「旦那さんが羨ましい」とのコメントが寄せられた。

（写真＝チェ・ヨンスInstagram）

チェ・ヨンスは1999年7月15日生まれの26歳。Netflix『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』に出演したチェ・ヒョンソク・シェフの長女としても知られている。2017年にスーパーモデル選抜大会でデビューし、2018年にはMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。多彩な魅力で注目を集めた。

そして2024年10月、ロックバンドDICKPUNKSのボーカルを務めるキム・テヒョンと結婚を前提に交際していることが報じられた。チェ・ヨンスは元々DICKPUNKSのファンとして知られ、1987年生まれで12歳年上のキム・テヒョンと結ばれたことで、“成功したオタク”として話題に。2人は今年9月に結婚式を挙げ、ハワイで新婚旅行を楽しんでいる。