石破首相の国連演説「パレスチナを国家承認せず」に世界が落胆……かくて最終打席も「見逃し三振」

あろうことか「見逃し三振」して

言ってみれば、九回裏ツーアウト満塁の場面で、打者が「最後の打席」に立ったようなものだった。世界中が打者の一挙手一投足に注目していたが、あろうことか「見逃し三振」してしまった――。

何のことかと言えば、石破茂首相の「最大の外交の晴れ舞台」とも言えた、先週9月23日の創立80周年にあたる国連総会での一般討論演説である。最後の「国際舞台」であると同時に、この日夜10時からという「トリを飾るスピーカー」（正確に言えば34ヵ国中、33ヵ国目）だった。

何と石破首相は、パレスチナを国家承認しなかったのだ。世界は「大きなため息」である。

第2次世界戦後の1948年に、イスラエルが「悲願の建国」を果たして以来、イスラエルと周辺のアラブ諸国は、幾度となく血みどろの衝突を繰り返してきた。中東戦争は4度にわたった。

それがようやく「一筋の光明」が見えたのが、1993年の「オスロ合意」だった。イスラエルを国家として、PLO（パレスチナ解放機構）をパレスチナ自治政府として、相互に承認する方向で協議する。イスラエルが占領した地域から暫定的に撤退し、5年にわたって自治政府による自治を認める……。

つまりは、「2国家共存」である。紛争に紛争を重ねた末、もうこれしかない、という結論だった。

アメリカの若きビル・クリントン大統領が「仲裁役」となり、イスラエルのイチャーク・ラビン首相と、パレスチナのイエサー・アラファト議長が、歴史的な握手を交わした。両者は、翌1994年のノーベル平和賞を受賞した。

だが、翌1995年11月4日、ラビン首相が、イスラエル国内の強硬派の青年によって暗殺された。代わって首相の座に就いたのが、現在も居座り続けている強硬派のベンヤミン・ネタニヤフ氏だった。

ネタニヤフ首相は、「オスロ合意」や「2国家共存」を否定し、強硬路線に邁進した。その結果、積もりに積もったガザ地区の鬱憤（うっぷん）が、2023年10月7日のハマスのテロへとつながったわけだ。テロは決して許されるものではないが、「窮鼠猫を噛む」状況であったことは間違いない。

周知のように、その後のネタニヤフ政権によるガザ地区での殺戮（さつりく）行為は「狂気」とも言えるものだ。ガザ地区の保健当局の発表によれば、9月27日現在で6万5926人もの死者を出している。イスラエルがそのまま「オスロ合意」を履行して、パレスチナ国家が誕生していれば、今頃は紛争のない平和な地域になっていたはずだ。

こうしたことから、今回、創設80周年を迎えた国連が、その存在意義を賭けて臨んだのが、ガザ地区での戦闘停止と、パレスチナの国家承認だった。

「ジェノサイドの扇動者」

石破首相の演説のちょうど一週間前にあたる9月16日、国連人権理事会の調査委員会は、ガザ地区でイスラエルがジェノサイド（集団殺害）を行っているという報告書を発表した。調査委員会がジェノサイド条約に基づいて法的評価を行ったところ、イスラエルが行っている行為は、明らかにジェノサイドにあたると結論づけたのだ。

具体的には、空爆などによるパレスチナ人の殺害や、強制的な移住、人道支援物資の搬入阻止などの行為だ。ネタニヤフ首相を「ジェノサイドの扇動者」と規定して非難したのだった。すでに昨年5月20日、国際刑事裁判所（ICC）はネタニヤフ首相に逮捕状を請求している。

9月16日、国連のアントニオ・グテーレス事務総長も記者会見し、怒りを込めた表情で語った。

「私たちは現在、地域（パレスチナ自治区）の大規模な破壊、ガザ市の組織的な破壊を目の当たりにしている。こうした蛮行は、倫理的、政治的、かつ法的に決して容認できるものではない。

また、イスラエルのカタールへの空爆（9月9日にイスラエルが、イスラム組織ハマスを標的としてカタールに対して行った空爆）も問題だ。イスラエルが、停戦と人質の解放に向けた真摯な交渉を目指しているようには思えない。

パレスチナの人々の人権を認めない形で服従させる解決策は、絶対に容認できない。このことをイスラエルは理解すべきだ。平和を維持するための唯一の現実的な選択肢は、2国家共存なのだ」

仏など156ヵ国がパレスチナ国家承認

2日後の9月18日、国連安全保障理事会は緊急会合を開催。非常任理事国の10ヵ国が共同で、ガザ地区での即時停戦や人質の解放に加え、イスラエルに対して、支援物資の搬入を制限なく認めるよう求める決議案を提出した。

採決では、常任理事国5ヵ国を含む15ヵ国のうち、14ヵ国が賛成した。だが、ネタニヤフ政権の肩を持つアメリカが拒否権を行使し、決議案を否決してしまった。

これに不満を爆発させた有志国は、9月22日、2国家共存による和平を推進する首脳級会議を開いた。そこでフランスのエマニュエル・マクロン大統領は、21分あまりにわたって、一世一代のスピーチを行ったのだった。

「平和を求める時が来た。一瞬にして、平和は私たちの手に負えなくなるかもしれないからだ。だからこそ、私たちは今日ここに集まっているのだ。ただ一つ確かなことは、私たちはもう待つことはできないということだ。

私たちは、国連が当初約束した、平和と安全の中で２つの国が共存するという約束が、パレスチナの人々にとって現実のものとなることを切望している。

しかし、イスラエルは今なお、ハマス壊滅という公約を掲げ、ガザにおける軍事作戦を拡大し続けている。ハマスが著しく弱体化し、恒久的な停戦交渉こそが人質解放を確実にする最も確実な手段であるという事実にもかかわらずだ。避難民、負傷者、飢餓、そしてトラウマを抱えた数十万人の人々の命が破壊され続けている。

ガザでの戦争をこれ以上続けることを正当化するものは何もない。何もないのだ。それどころか、もっと早く終わらせるべきだったのに、今すぐ戦争を完全に終わらせるべきだと、あらゆるものが求めている。

私たちは今、歴史的な責任を負っている。イスラエルとパレスチナが平和と安全の中で共存する２国家解決の可能性を少しでも確保するために、全力を尽くさなければならない。

時は来た。だからこそ、わが国が中東において、イスラエル国民とパレスチナ国民の和平のために築いてきた歴史的なコミットメントに忠実に従い、私は本日、フランスがパレスチナ国家を承認することを宣言する。（以下略）」

会議場は、拍手喝采となった。この日、フランスがパレスチナを国家として承認したのに続き、アンドラ、オーストラリア、ベルギー、カナダ、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ポルトガル、サンマリノ、イギリスも、承認を発表した。

この日までに、国連加盟国193ヵ国の中で、実に156ヵ国が、パレスチナを国家として承認した。

石破首相の珍妙な演説

それで、長年にわたって国連の存在意義や、安保理改革の重要性を唱えている日本はどうなの？ となったのである。日本は、アメリカの22％、中国の20％に次ぐ6・93％の国連分担金を受け持っており、「世界3位の発言権」を有しているとも言える。

翌9月23日夜10時頃、33分にわたってスピーチした石破首相のパレスチナ問題に関する内容は、以下の通りだった。少し長くなるが、省略なしにお伝えする。

「パレスチナをめぐる情勢は、国際社会が長きにわたり希求をし、わが国も一貫して支持してきた『2国家解決』の前提を揺るがしかねない、極めて深刻で憂慮すべき局面にあります。今般のイスラエル軍によるガザ市における地上作戦の拡大は、飢餓を含む既に深刻なガザ地区の人道危機を著しく悪化させるものであり、わが国として断じて容認できず、この上なく強い言葉で非難をいたします。作戦の即時停止を求めます。イスラエル政府高官から、パレスチナの国家構想を全面的に否定するかのごとき発言が行われていることには、極めて強い憤りを覚えます。

ガザの人々が直面する想像を絶する苦難を看過することは、断じて許されません。わが日本国は、これまでもガザの傷病者の方々の日本での治療を始めとする人道支援を通じ、常にガザの人々の命と尊厳に寄り添い続けてまいりました。これからも日本はあらゆる努力を尽くしてまいります。

かつては、数世紀にわたって、ユダヤ人、アラブ人とが平和裏に共存していた時代、そのような時代が確かにあったのです。今私たちが目にしているハマスによるテロやガザにおける惨状には、多くの人々が深く悲しんでいます。オスロ合意以来、幾多の困難を乗り越え国際社会が積み重ねてきた2国家共存への歩みを、決して途絶えさせてはなりません。

わが国にとり、パレスチナ国家承認は、『国家承認するか否か』ではなく、『いつ国家承認するか』の問題です。イスラエル政府による一方的行為の継続は、決して認めることはできません。『2国家解決』実現への道を閉ざすことになる更なる行動がとられる場合には、わが国として、新たな対応をとることになることを、ここに明確に申し述べておきます。最も重要なことは、パレスチナが持続可能な形で存在をし、イスラエルと共存することであり、わが国は、2国家解決というゴールに一歩でも近づくような現実的かつ積極的な役割を果たし続けてまいります。

われわれとして、パレスチナを国際社会の責任ある参画者として招き入れる以上、パレスチナ側も責任ある統治の体制を構築しなければなりません。9月12日の総会決議でも確認されたとおり、ハマスは人質を直ちに解放し、武器をパレスチナ自治政府に引き渡すことを強く求めます。

わが日本として、パレスチナの国づくり、すなわち、経済的自立と有効な統治の確立を強力に支えてまいります。我が国が支援して立ち上げたヨルダン川西岸地区のジェリコ農産加工団地では、現在、パレスチナ企業17社が300人以上の住民を雇用しており、オリーブを加工したサプリメント、食品や医薬品など、付加価値を高めた産品の輸出を行っています。

経済的自立は確保していかねばなりません。高い使命感と能力を持った公務員なくして、国家は決して機能しません。公務員に汚職があっては決してならないのであります。わが国は、公務員の能力強化のため、これまで27年間で7000人以上のパレスチナ人に研修を実施してまいりました。これからも、パレスチナにおける人材教育を積極的に支援いたしてまいります。

このような取組を進めるに当たっては、インドネシアやマレーシアといったムスリム国も含め、東南アジアの仲間の国々とも連携をいたしてまいります。わが国はそのための枠組みを12年前の2013年に立ち上げ、これを主導してきました。

わが国は、アブラハム合意の拡大を通じて、中東地域全体に持続的な平和と安定をもたらそうとする構想を強く支持しています。アブラハム合意、それは、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒の共通の父祖の名前を冠した合意であります。この2年、アブラハム合意の実現に向けた歩みが停滞していることは極めて残念でありますが、このアブラハム合意の持つ価値が損なわれることは決してないと私は強く信じています」

石破首相はパレスチナ国家承認せず

以上である。これは、実に珍妙なスピーチだった。

まず石破首相は、ガザ地区の現状について、「わが国も一貫して支持してきた『2国家解決』の前提を揺るがしかねない、極めて深刻で憂慮すべき局面にある」と認識している。そして「（ネタニヤフ首相ら）イスラエル政府高官から、パレスチナの国家構想を全面的に否定するかのごとき発言が行われていることには、極めて強い憤りを覚える」とも述べている。「オスロ合意以来、幾多の困難を乗り越え国際社会が積み重ねてきた2国家共存への歩みを、決して途絶えさせてはならない」とも言っている。

それなのに、結論は次の通りだった。

「わが国にとり、パレスチナ国家承認は、『国家承認するか否か』ではなく、『いつ国家承認するか』の問題である」

はっ？ 結局、「いつかは国家承認するけれども、今回は国家承認しません」というわけだ。

「いつ国家承認するかの問題」であるならば、なぜ今回の創建80周年の国連総会で承認しないのか？ ガザ地区が見るも無残に蹂躙（じゅうりん）され、多数のパレスチナ人が虐殺されているいまこそ、国際社会が結束して、イスラエルのジェノサイドの蛮行にストップをかける時ではないのか。かつ石破首相自身は、来月退任するのだから、「次の機会」はない。

この当然の疑問は、9月24日に石破首相が行った記者会見でも、NHKの記者が真っ先に質問した。それに対する石破首相の回答は、以下の通りだった。

「パレスチナ国家承認を、なぜ今回行わなかったのか。私としては、ガザにおけるイスラエルの行為を、断じて容認できないということは申しておきたい。

この2国家解決ということを阻む、そのような行い、このような残虐な行為ということが、これから先も続くということであれば、すなわち2国家解決の実現の道を閉ざすことになる、さらなる行動がとられる場合には、新たな対応を取ることになる。

私共として、パレスチナが持続可能な形で存在するということ、これが極めて重要である。従って単に承認すればよいということではなくて、いかにして経済的自立ということが実現に向けて少しでも近づくかということ、そしてまた、公務員の教育等々を通じて、統治の実効性というものが確保されなければならない。私共として長きにわたって、7000人という膨大な数だが、公務員の教育・育成に努めてきた。

（国家）承認すれば、それでよいというものではない。経済的な自立、そしてまた国家統治の実効性という、それを図るために、わが国として努力をするということを申し述べたものだ。

承認するかしないかではない。いつするかということであるが、それはイスラエルのいまのような行為が止まらなければということ、そしてパレスチナの国家としての国際社会で責任ある存在としてやっていけるための、そういうものについての努力をするということを申し述べたものだ」

石破首相の「時間稼ぎ」

ここから透けて見えてくるのは、石破首相の「時間稼ぎ」である。すなわち、今回の国連総会の場で、承認してはまずいことがあったということだ。

それは何か？ 日本政府関係者に質すと、こう答えた。

「それはトランプ大統領の訪日計画だ。トランプ大統領は10月26日から28日にマレーシアで行われるASEAN（東南アジア諸国連合）関連首脳会議に出席し、その後、31日から11月1日に韓国で行われる慶州APEC（アジア太平洋経済協力会議）に出席する予定だ。

そのマレーシアから韓国へ向かう途中で、訪日してもらおうと、日本は早くから根回しを続けてきた。この訪日が実現すれば、石破政権に代わる新政権にとって、これ以上の出帆の門出はない。

実は中国も、この時期に北京訪問を要請している。それでトランプ大統領の日程を、日本が取るか、中国が取るかという水面下での争いになっているのだ。

そんな時、日本がパレスチナを国家承認したら、トランプ大統領はへそを曲げてしまうに決まっている。そのことを、アメリカサイドから強く警告された。

そこで、あのようなギリギリの表現にしたのだ。この草稿はアメリカにも事前に見せていて、承諾を得ていた。

23日に石破総理はトランプ大統領主催のレセプションに参加し、立ち話をした。その際、10月の訪日をお願いした。パレスチナを国家承認したら、すべてが吹っ飛んでしまう」

たしかにトランプ大統領は、1時間に及んだ23日の国連総会での演説で、こう述べている。

「いまや（ガザ地区での）紛争継続を助長するかのように、国連に加盟する一部の国々が、一方的にパレスチナを国家承認しようとしている。ハマスのテロリストにとって、その残虐行為に対して得る報酬は、あまりにも大きいものになるだろう」

だが重ねて言うが、石破首相の「国家承認せず」のスピーチは、大きな外交的誤りだった。それでトランプ大統領が日本に怒りを向けるなら、向ければよいではないか。日本は独立国家である。当然ながら日本の国益に基づいた外交をすべきである。日本は、エネルギーをほぼ全面的に依存している中東との関係を踏まえても、今回の国連80周年の総会で、国家承認すべきだったのだ。

そもそも、「アメリカ・ファースト」を公言しているトランプ大統領は、日本の国益ではなく、アメリカの国益に基づいて行動している。事実、イギリスは今回、パレスチナを国家承認したが、トランプ大統領は9月16日から18日まで、イギリスを訪問したではないか。

加えて、なぜ日本の大手メディアは、この石破首相の「最後の失態」を強く批判しないのか？ 自民党総裁選では、なぜこの「世界の大事」を深く議論しないのか？

ちなみに、石破首相のスピーチを聞いていたら、「国連憲章」を「国際憲章」と言っていた。日本がますます世界から乖離（かいり）していくように思えてならない。

発売1ヵ月で約3万部のベストセラー（28日現在Amazon総合48位）

＜今週の新刊図書＞

『ルポ 人が減る社会で起こること』

工藤哲著

岩波書店

2200円＋税

これは、やはり「華麗なる転身」と言うべきである。毎日新聞で北京特派員、上海支局長を歴任した同社きっての中国通の工藤記者は、2020年の帰任時に、秋田支局への勤務を希望した。爾来5年、地道に「日本の地方社会」を取材し続けた工藤記者が著したのが本書だ。「昨年、日本の出生数は68･7万人、秋田は3309人。秋田は日本の未来である」――こう説く工藤記者は、5年間の秋田勤務で何を目撃したのか？ 地道な取材レポートの行間に、「地方愛」が滲み出ている。

